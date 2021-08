Morgan Plus Four CX-T: versione speciale da fuoristrada

La nuova Morgan Plus Four è stata allestita, in sinergia con lo specialista Rally Raid UK, nella versione speciale CX-T con lo stile da fuoristrada che sarà prodotta in serie limitata ed equipaggiata con il motore a benzina 2.0i TwinPower Turbo a quattro cilindri di origine BMW da 258 CV di potenza.

Dotazione di serie specifica

Esteticamente, la nuova Morgan Plus Four CX-T sarà riconoscibile anche per il rollbar posteriore, mentre la specifica dotazione di serie sarà completa anche di due valigie Pelican impermeabili, cassetta per gli attrezzi Zarges in alluminio, due contenitori Rotopax da 11 litri di volume e doppia ruota di scorta. Inoltre, il rollbar posteriore potrà essere utilizzato anche per il trasporto di bici o tavole da surf.

Solo 8 esemplari

Tra le altre caratteristiche della nuova Morgan Plus Four CX-T figurano anche le sospensioni dedicate EXE-TC con l’assetto rialzato, in quanto l’altezza da terra ammonta a 230 millimetri, più il differenziale elettronico X-Drive anch’esso fornito da BMW con le modalità di guida Road, All-Terrain ed Extreme. Questa speciale declinazione della roadster britannica sarà prodotta in soli otto esemplari, in vendita al prezzo unitario di 204.000 sterline (pari a circa 240.000 euro).