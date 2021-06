Mole Urbana, il quadriciclo elettrico al MIMO 2021

Dopo averla ammirata sotto i riflettori del Salone Nautico di Venezia, la Mole Urbana, estroso e futuristico quadriciclo elettrico sarà presente al MIMO 2021 (11-13 giugno), il motor show open air che si svolge nelle strade di Milano e all’autodromo di Monza. Il piccolo veicolo da città realizzato da Umberto Palermo è esposto in Via Dante.

Presente tutta la gamma

A Milano sarà possibile ammirare da vicino tutta la gamma pre-serie della Mole Urbana, composta dalle seguenti versioni: La Small, La Corriera (impreziosito da una livrea dedicata al Moro di Venezia, simbolo dell’America’s Cup), Il Pick- Up e Il lavoro. La Mole Urbana si presenta quindi come una valida soluzione per la mobilità urbana, sia per quanto riguarda il trasporto privato che per l’uso lavorativo, come ad esempio le cosiddette consegne dell’ultimo miglio. Collegandosi al seguente link , sarà possibile prenotare un test drive di uno dei tanti modelli di Mole Urbana.

In occasione del MIMO 2021, Mole Urbana e Signature Kitchen Suite (Gruppo LG Electronics) hanno siglato una partnership per realizzare una Temporary experience capace di sottolineare il minimo comun denominatore dei due brand basato sul dualismo “innovazione-tradizione”. In questo tre giorni sarà inoltre possibile conoscere meglio Mole Urbana presso lo showroom di Signature Kitchen Suite che si trova in via Manzoni a Milano. All’esterno dello showroom sarà possibile vedere i filmati che raccontano la genesi del progetto Mole Urbana e conoscere di persona la Mole Urbana. Mole Urbane sarà presente anche in piazzale XXIV Maggio, nella neoclassica porta del Cagnola (1801-1814) ed esattamente nel casello daziale il Dazio Caffe Art.

I dati tecnici

I pochi dettagli tecnici diffusi dal Costruttore parlano di un powertrain elettrico in grado di spingere il veicolo fino a circa 50 km/h, mentre la batteria che alimenta il propulsore potrà garantire un’autonomia dai 100 ai 200 km. La stima del prezzo di listino, senza incentivi, varia da 14.000 a 18.000 euro. Saranno proposti anche noleggi a breve e a lungo termine e speciali formule di acquisto dedicate alla clientela business.