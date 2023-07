Mobilize Financial Services Italia: Fabrizio Ruggiero è il nuovo direttore generale

A partire dal 1° luglio 2023, una figura di spicco dell’industria finanziaria italiana assume un ruolo di primaria importanza: Fabrizio Ruggiero è stato nominato direttore generale di Mobilize Financial Services Italia. Il 56enne napoletano succede a Pascal Pozzoli, portando con sé una vasta esperienza internazionale e un impegno costante per l’eccellenza.

Nato e cresciuto a Napoli, Ruggiero inizia il suo percorso professionale nel 1994 presso RCI Banque a Roma. Inizia a scalare le gerarchie aziendali, occupando diverse posizioni di rilievo nel marketing e nelle vendite, sia nella sede italiana che in quella francese. Nel 2004, si trasferisce in Belgio dove assicura la leadership come direttore generale per tre anni.

Nel 2007, il suo talento e la sua esperienza lo portano ad entrare nel comitato esecutivo di RCI Banque come Senior Vice President Marketing, un ruolo che mette in luce il suo acume strategico e la sua visione innovativa.

Ha lavorato anche in Volkswagen

Dopo aver lasciato un segno indelebile nel suo lavoro in Europa, nel 2008 Fabrizio Ruggiero si trasferisce in Volkswagen Bank France come Country Manager, prima di rientrare in Italia nel 2011. In un mondo globalizzato come il nostro, le sue competenze e il suo approccio unico alle sfide aziendali vengono riconosciuti a livello internazionale.

Nel 2016, il suo viaggio lo porta in Sudamerica, dove ricopre per tre anni il ruolo di Country Manager del Brasile, prima di diventare Regional Manager dell’America Latina.

Nel 2020, Ruggiero fa un passo indietro dal Gruppo Volkswagen e ritorna a Milano per unirsi al Board di un Gruppo degli Emirati Arabi, un’esperienza che conferma la sua versatilità e la sua capacità di guidare con successo in contesti diversi.

Fa il suo ritorno in RCI Banque SA

Infine, dal 1° luglio 2023, il 56enne ritorna alle sue radici. Assumendo il ruolo di direttore generale Italia di Mobilize Financial Services, marchio commerciale di RCI Banque SA, promette di portare la sua vasta esperienza e la sua visione unica all’azienda che ha contribuito a costruire in Italia.

Con Ruggiero alla guida, Mobilize Financial Services Italia si prepara a entrare in una nuova era di crescita e innovazione. I suoi decenni di esperienza nel settore, combinati con il suo acume strategico e la sua visione globale, lo rendono il candidato ideale per guidare l’azienda verso un futuro di successo.