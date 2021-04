Mitsubishi Airtrek: il teaser del nuovo SUV elettrico

Mitsubishi ha approfittato del Salone dell’Auto di Shanghai 2021 per dare un annuncio molto importante. Nell’ambito di questo evento, una vetrina globale per l’industria automobilistica, è stato confermato il nome della nuova auto elettrica del marchio giapponese e, cosa altrettanto importante, è stata mostrata un’anteprima rivelatrice.

Come risultato di una collaborazione locale, la nuova Mitsubishi Airtrek arriverà sul mercato e, come non potrebbe essere altrimenti, lo farà con una carrozzeria di tipo SUV, il cui design e approccio saranno distintivi. Questo progetto è stato realizzato tin collaborazione con il partner cinese di Mitsubishi, Guangzhou Automobile Group, popolarmente noto come GAC.

cinese

Il nuovo Artrek si basa sul concetto di «e-cruising SUV», il risultato di tre concetti che possono essere definiti come pilastri centrali nella descrizione di questo nuovo modello: Elettrico, Espandibile ed Espressivo. Nelle immagini pubblicate troviamo un design esterno moderno che mostra le caratteristiche principali del linguaggio di design attualmente utilizzato dal marchio.

I proiettori utilizzano la tecnologia LED e sono suddivisi in diversi elementi. Inoltre, una striscia di luce crea un nesso attraverso la caratteristica griglia Mitsubishi. La griglia è di grandi dimensioni e le prese d’aria gli conferiscono una forte personalità. Anche nella parte posteriore i gruppi ottici fanno uso della tecnologia LED e la sua forma orizzontale è ben rifinita.

Dynamic Shield

Il design “Dynamic Shield” è opportunamente adattato alla parte anteriore della nuova Mitsubishi Airtrek. John Signoriello, amministratore delegato di Mitsubishi e responsabile delle vendite e del marketing globali, ha commentato: “Abbiamo sviluppato l’Airtrek come un SUV che consente ai clienti di vivere avventure illimitate. Progettato esclusivamente per il mercato cinese, il nuovo Airtrek sarà lanciato entro la fine dell’anno come quarto modello della gamma cinese di Mitsubishi.

Il marchio stesso ha anche confermato che il lancio del nuovo Airtrek avverrà alla fine di quest’anno. Per ora si sa che il nuovo SUV elettrico Mitsubishi è stato progettato esclusivamente per il mercato cinese. Quando si avvicinerà la data di arrivo verranno rivelati il ​​resto dei dettagli, inclusi i prezzi.