Mitsubishi affianca gli incentivi di stato con le sue formule

Con l’arrivo degli ecoincentivi statali, la nuova Mitsubishi Colt, nata per la città, compatta e maneggevole, viene offerta con un prezzo di 13.900 €, oppure pagabile a rate da 89 € al mese, con 6.000€ di incentivo, grazie a 3.000 € di contributo Mitsubishi e della rete di Concessionarie, e comprensivo di incentivo governativo, ove applicabile, di € 3.000 fino ad esaurimento fondi ed in base a quanto indicato dal DPCM del 20 Maggio 2024. Colt viene offerta con un anticipo di 1.875€ – durata 36 rate – rata finale di 10.945€ e libertà di restituzione. TAN 5,99% (tasso fisso), TAEG 7,80% con 5 anni di garanzia e 5 anni di assistenza stradale.

Mitsubishi ASX viene offerta al cliente a partire da 19.500€ o 119€ al mese, con 6.000 € di incentivo* grazie a €3.000 di contributo Mitsubishi e della rete di Concessionarie, e comprensivo di incentivo governativo, ove applicabile, di € 3.000 fino ad esaurimento fondi ed in base a quanto indicato dal DPCM del 20 Maggio 2024. Con anticipo 3.500€ – durata 36 rate – rata finale 14.025€ e libertà di restituzione. TAN 4,99% (tasso fisso), TAEG 6,35% con 5 anni di garanzia e 5 anni di assistenza stradale.

Ecoincentivi Mitsubishi

Anche la Mitsubishi Space Star, la compagna ideale per muoversi in città, gode degli incentivi statali: con un prezzo di partenza di 12.900€ o 69€ al mese, con contributo di 3.000€ di ecobonus* fino ad esaurimento fondi ed in base a quanto indicato dal DPCM del 20 maggio 2024 – GU n.121 del 25-05-2024. Offerta con un anticipo di 3.100€ – durata 36 rate – e con TAN 6,99% (tasso fisso), TAEG 9,21% con 5 anni di garanzia e 5 anni di assistenza stradale.

Eclipse Cross PHEV, SUV Coupè elettrico di casa Mitsubishi, dalle linee audaci e forme scolpite, grazie ai nuovi incentivi statali, viene offerto da 40.200€ o da 349€al mese, con 8.000€ di Ecobonus fino ad esaurimento fondi ed in base a quanto indicato dal DPCM del 20 maggio 2024 – GU n.121 del 25-05-2024. Con un anticipo di 7.475€ e 36 rate, TAN 4,99% (tasso fisso), TAEG 5,80%, anche Eclipse viene offerta sempre con i 5 anni di garanzia e 5 anni di assistenza stradale.

La Mitsubishi ASX PHEV, il SUV urbano compatto ed elettrico, viene offerto con un prezzo di partenza di 31.000€ o 280€ al mese, in 36 rate, con 8.000€ di contributo statale fino ad esaurimento fondi ed in base a quanto indicato dal DPCM del 20 maggio 2024 – GU n.121 del 25-05-2024. Anticipo 5.900€, TAN 4,99% (tasso fisso), TAEG 5,95% e 5 anni di garanzia e 5 anni di assistenza stradale.

Megaincentivo per Microlino

Nella nuova Microlino c’è sempre posto per la sostenibilità. E da oggi, grazie agli incentivi statali, Microlino è ancora più accessibile: da 99€ al mese, la microcar più cool del momento gode di 5.500€ di ecobonus statale.