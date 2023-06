Ministro Gilberto Pichetto: ‘Non si arriverà a uno stop totale di benzina e diesel’

Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è del parere che non si arriverà a uno stop totale dei motori a benzina e diesel. Il Ministro afferma che sicuramente i veicoli elettrici rappresentano il futuro del settore automobilistico, ma non saranno gli unici.

Secondo il politico, un’alternativa all’elettrico potrebbe essere l’idrogeno o i biocarburanti, anche se “l’Europa non la pensa ancora così”. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è certo di questa cosa per via dall’accelerazione nella ricerca di nuove tecnologie propulsive oltre all’elettrico.

Inoltre, il 69enne fa notare che “In Italia siamo gli unici e grandi produttori di biofuel, quindi, dobbiamo difendere i nostri interessi. Perciò, non si può rimanere ingessati su un’unica scelta”.

Si è parlato anche della transizione e delle materie prime

In conclusione, Gilberto Pichetto ha parlato in generale della transizione e delle materie prime, affermando che “Si sta lavorando a un provvedimento che pone alcuni obiettivi in percentuali per il consumo di terre rare di produzione propria. Non abbiamo però particolari giacimenti, perché stiamo ancora mappando il sistema. Sappiamo ad esempio che sulla fascia appenninica c’è il cobalto e che nel Centro Italia c’è il litio”.