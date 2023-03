MIMO 2023: il calendario degli appuntamenti

La nuova formula del MIMO 2023 sarà non solo espositiva, ma anche molto dinamica. Nella terza edizione del MIMO Milano Monza Motor Show si può essere collaudatore per un giorno, provando su un circuito all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza le novità portate dagli oltre 40 Costruttori di auto e moto.

Il calendario

Venerdì 16 giugno

Il MIMO spre con due eventi, la Premiere Parade e la Monzanapolis: si tratta di sfilate che passeranno su un percorso di 10 chilometri, percorrenza complessiva data dall’unione tra la pista di Formula 1 e l’anello alta velocità. La Premiere Parade è la sfilata che alle ore 16.30 vedrà i rappresentanti delle case automobilistiche al volante delle proprie novità accompagnati da giornalisti, testimonial, sportivi e ambassador. Alle ore 19 sarà il momento della Monzanapolis, la celebrazione dell’unione dei due circuiti avvenuta per l’ultima volta nel 1961 e che vedrà la partecipazione di collezionisti e proprietari di Ferrari, Maserati, Lamborghini, McLaren, Bentley, Dallara, Porsche, Lotus.

Sabato 17 giugno

L’attenzione si sposta sui club e sui meeting, ma c’è un evento che non si può perdere, ovvero la sfilata organizzata per celebrare i 120 anni di ACI Milano. La parata partirà dalla sede storica di corso Venezia a Milano, dove si troveranno i modelli più iconici della storia dell’automobilismo, e si concluderà nell’Autodromo Nazionale di Monza, per sfilare nella 10 km dei circuiti uniti.

Domenica 18 giugno

Il MIMO celebra la sua ultima giornata di eventi con un appuntamento esclusivo, poichè protagoniste saranno le monoposto della Indy Autonomous Challenge, che disputeranno la gara finale alle ore 14. Questa competizione “futurista” è la prima volta che si svolge in un Paese europeo: protagoniste sono le auto da corsa a guida autonoma, senza pilota, con monoposto programmate da squadre che rappresentano università e centri di ricerca di tutto il mondo. Le nuove Dallara AV-23 saranno guidate da un software di controllo che, grazie ai sensori, ai supercomputer e agli altri hardware ADAS montati, permette alle vetture di guidare autonomamente e di darsi battaglia in sfide “head to head” a eliminazione.

Esposizione e test drive

Se in piazza Duomo a Milano ci sarà il cuore informativo per i visitatori e gli appassionati che vorranno conoscere il programma e gli eventi organizzati nel Tempio della Velocità, in Autodromo i visitatori e gli appassionati potranno provare tutte le novità auto e moto esposte. I test verranno svolti in un circuito misto di 4 km che prevede anche un passaggio sulle antiche sopraelevate e permetterà di testare al meglio il comportamento delle vetture e delle moto. Al MIMO 2023 saranno organizzati anche dei momenti “educational”, soprattutto incentrati sull’automobile elettrica e il suo mondo. Così, partecipando al Focus Auto Elettriche e Ibride Plug-in, si avrà la possibilità di familiarizzare con le diverse possibilità di ricarica, prendendo dimestichezza con le operazioni di attacco-distacco del connettore alle colonnine e con le tematiche inerenti la gestione quotidiana dei modelli elettrici e ibridi plug-in.