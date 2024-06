Microlino sfoggia il Tricolore italiano

Il Gruppo Koelliker, importatore e distributore unico di Microlino per l’Italia, comunica che tutte le microcar in produzione e in consegna saranno contrassegnate con il tricolore posizionato accanto al logo del veicolo. In un periodo storico nel quale l’attenzione all’eccellenza e alle origini è altissima, Microlino vuole sottolineare ancora di più il suo impegno nella produzione di una vettura 100% italiana e 100% elettrica, ponendo su ogni vettura il simbolo della bandiera nostrana, a conferma di quanto il suo essere Made in Italy sia motivo di orgoglio.

Prodotta interamente a Torino

La produzione di Microlino è totalmente made in Italy, infatti la microcar viene realizzata presso la sede de La Loggia (Torino). Si tratta di una struttura moderna, con una superficie di 5.000mq interamente ricoperta da pannelli solari. Tutto il processo produttivo è realizzato all’interno del nuovo stabilimento: dallo stampaggio delle lamiere e la lastratura della scocca, interamente robotizzata e realizzata dal partner Cecomp, alla verniciatura e all’assemblaggio finale. Microlino è costruita utilizzando il 50% in meno di componenti rispetto a una qualsiasi automobile tradizionale: l’80% è di origine europea, di cui ben il 60% italiane.

La funzionalità di Mircrolino

Un unico sportello frontale, 90 km/h di velocità massima, concepita per ospitare due passeggeri, stile inconfondibile, facile da parcheggiare grazie alla sua compattezza di soli 2.5 m di lunghezza massima, e con un bagagliaio di ben 230 litri. Queste sono le chiavi del successo di Microlino.

Gli ulteriori punti di forza sono:

Sicurezza: è il primo prodotto della categoria ad avere un telaio monoscocca in acciaio e alluminio, proprio come una classica automobile. Questo aspetto la rende più sicura rispetto ai veicoli della stessa categoria che sono dotati di telaio tubolare e pannelli in plastica;

è il primo prodotto della categoria ad avere un telaio monoscocca in acciaio e alluminio, proprio come una classica automobile. Questo aspetto la rende più sicura rispetto ai veicoli della stessa categoria che sono dotati di telaio tubolare e pannelli in plastica; Performance : l’elevata rigidità torsionale, paragonabile a quella delle autovetture, unita alla leggerezza delle parti in alluminio, consente un’esperienza di guida precisa e dinamica;

: l’elevata rigidità torsionale, paragonabile a quella delle autovetture, unita alla leggerezza delle parti in alluminio, consente un’esperienza di guida precisa e dinamica; Durabilità: i materiali di alta qualità e il processo di produzione, controllato secondo le più avanzate tecnologie, consentono di prevedere un lungo ciclo di vita ed una performance costante anche dopo un lungo chilometraggio e un elevato valore residuo.

La Microlino, distribuita esclusivamente da Koelliker, rafforza ulteriormente l’impegno del Gruppo nel fornire il proprio contributo alla diffusione della mobilità elettrica, smart ed innovativa attraverso collaborazioni con realtà di respiro internazionale accuratamente selezionate a livello mondiale.