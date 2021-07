MG 6 XPower, la berlina sportiva anglo-cinese

Lo storico marchio inglese MG è risorto dalle sue ceneri grazie all’impegno del colosso cinese SAIC che ha deciso di rilanciare il brand con una serie di nuovi SUV distribuiti recentemente anche sul mercato italiano. Ora però, MG è pronta ad allargare la propria gamma proponendo una berlina dal carattere sportivo che punta a riabbracciare il DNA originario del Costruttore britannico.

Look aggressivo

Basata sulla berlina MG 6, la nuova MG 6 XPower punta tutto su un look vistoso e aggressivo coadiuvato da alte prestazioni. Rispetto alla MG6 plug-in Hybrid da cui deriva, la XPower porta in dote 20 parti completamente inedite, tra cui spiccano le pinze freni a sei pistoncini, l’ala posteriore in fibra di carbonio, gli pneumatici ad alte prestazioni Michelin che avvolgono cerchi da 18 pollici, con questi ultimi che ricalcano una X nella parte centrale.

Abitacolo racing

L’esemplare della galleria fotografica risulta personalizzato con una livrea verde, colore che viene ripreso anche all’interno dell’abitacolo, in particolare dalle cinture di sicurezza e dalle cuciture in contrasto dei sedili ad alto contenimento rivestiti in pelle e alcantara e del volante sportivo. Decisamente hi-tech la plancia che risulta dominata dall’ampio schermo touch da 10 pollici, installato al centro della console.

Motore ibrido da 309 CV

Sottopelle si nasconde una meccanica ibrida plug-in che combina un motore 1.5 litri turbo a benzina con un motore elettrico, offrendo in questo modo una potenza combinata di 309 CV e 480 Nm di coppia massima, il tutto gestito da un cambio automatico è a 10 marce. Le prestazioni dichiarate parlano di uno 0 a 100 km/h effettuato in 6 secondi. La vettura può viaggiare in modalità 100% elettrica per ben 70 km con una sola carica di energia.

Prezzo competitivo

Prodotta in una serie limitata di 100 unità al mese numerate, la MG 6 XPower verrà distribuita in Cina ad un prezzo di partenza di 159.800 Yuan Cinesi, ovvero circa 21.000 euro secondo il cambio attuale.