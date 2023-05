Mercedes, Ola Kallenius: ‘Tecnologia e potenza del marchio per migliorare il posizionamento e la redditività’

Mercedes-Benz Vans ha presentato nelle scorse ore la sua nuova strategia con l’obiettivo di crescere nei segmenti dei furgoni privati e commerciali. Tra gli obiettivi principali della strategia, figurano l’ulteriore rafforzamento della posizione del marchio nei segmenti di mercato superiori, l’innalzamento dei livelli di ambizione per quanto riguarda la competitività dei costi e dell’industria e la leadership nel settore della tecnologia 100% elettrica e nell’esperienza digitale.

Durante questo annuncio è intervenuto anche Ola Kallenius, presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG.

“Il nostro piano strategico per Mercedes-Benz è chiaro: sfruttare la tecnologia e la potenza del nostro marchio per migliorare il nostro posizionamento sul mercato e la nostra redditività. Questo vale non solo per le nostre attività nel settore delle auto di lusso, ma anche per la nostra strategia per Vans. Vans è una divisione di successo e completamente integrata all’interno di Mercedes-Benz, con la libertà di prendere tutte le decisioni necessarie per soddisfare le esigenze individuali dei suoi clienti. Allo stesso tempo, l’attività Vans ha pieno accesso e beneficia della condivisione di tecnologie e innovazioni con il nostro settore auto. Vans opera in un settore attraente e gode di una posizione di mercato premium unica, che le consente di ottenere forti rendimenti a complemento della nostra attività nel settore delle auto di lusso”, ha detto il dirigente.

In arrivo nuovi furgoni basati sulla nuova piattaforma VAN.EA

Secondo quanto annunciato, Mercedes-Benz Vans si rivolgerà ulteriormente ai segmenti premium e si concentrerà su una crescita redditizia, in particolare di regioni, canali, prodotti e settori ad alto margine.

L’azienda punta ad un aumento sostanziale e redditizio delle vendite entro il 2030 e ad un ampliamento della sua gamma con l’arrivo di nuovi modelli basati sulla nuova piattaforma VAN.EA. Non è finita qui poiché la Stella di Stoccarda offrirà pieno accesso ai suoi clienti a una nuovissima rete di ricarica ad alta potenza, oltre a quella di Ionity già esistente e in continua crescita.