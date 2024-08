Mercedes-Maybach alza ulteriormente l’asticella del lusso su quattro ruote con la sua ultima creazione: la SL 680 Monogram Series del 2026. Questa nuova roadster rappresenta una svolta significativa rispetto ai tradizionali modelli della casa tedesca, portando un tocco di eleganza e comfort su misura in un segmento di mercato solitamente dominato da limousine e SUV.

La SL 680 Monogram Series si distingue immediatamente per il suo design esterno, disponibile in due accattivanti combinazioni di colori: Red Ambience e White Ambience. A prescindere dalla scelta cromatica, l’estetica dell’auto è esaltata da una griglia frontale illuminata, un dettaglio esclusivo Maybach, e una tri-stella Mercedes posizionata verticalmente sul cofano. I fari, impreziositi da accenti in oro rosa, si sposano perfettamente con la cornice cromata del parabrezza e i cerchi da 21 pollici, disponibili in due varianti: Monoblock a cinque fori o multi-razze.

Ma l’eleganza non si ferma all’esterno. La capote nera è decorata con un motivo Maybach in antracite, estendibile opzionalmente anche al cofano dell’auto, con una lavorazione artigianale che prevede la levigatura a mano del pannello prima dell’applicazione del disegno. Altri dettagli di classe includono fanali posteriori specifici Maybach, una fascia posteriore cromata e un nuovo diffusore che ospita terminali di scarico su misura.

All’interno, la SL 680 Monogram Series non delude, con un abitacolo rivestito in pelle Nappa Crystal White, che ricopre pannelli delle portiere, console centrale e sedili. Il volante, i pedali in acciaio inossidabile e le soglie delle portiere rifiniscono un ambiente che trasuda lusso da ogni angolo. Non è ancora chiaro se i sedili posteriori saranno disponibili come optional, ma lo spazio dietro ai sedili è anch’esso rivestito in pelle pregiata.

Sotto il cofano, la roadster è alimentata dallo stesso motore V-8 biturbo da 4,0 litri della AMG SL63, capace di erogare 577 cavalli. Tuttavia, le modifiche apportate mirano a migliorare il comfort: un isolamento acustico superiore, sospensioni ricalibrate e un sistema di scarico più silenzioso assicurano un’esperienza di guida senza pari. Con un’accelerazione da 0 a 100 mph in 4,0 secondi e una velocità massima di 160 mph, la SL 680 Monogram Series offre prestazioni potenti, ma con un’anima raffinata.

Le prime consegne sono previste per la seconda metà del 2025, ma il prezzo resta ancora un mistero. Quello che è certo è che la Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series sarà sinonimo di esclusività e raffinatezza su strada.