Per quanto elegante e lussuosa possa essere un’auto, Carlex Design cercherà sempre una soluzione per renderla più sorprendente ed esclusiva. Ed è quello che capita con la nuova Mercedes-Maybach GLS by Carlex. Il tuner polacco ha soprannominato la sua creazione GLS Gold & Mint. Pertanto, l’esterno è stato riverniciato in una brillante tonalità di verde menta che contrasta con il nero su cofano, tetto e montanti. Carlex ha quindi rifinito la griglia anteriore, i sottoporta laterali e le ruote a più razze in vernice dorata.

L’abitacolo

Capitolo interni: in pochi si azzarderebbero a dire che la Mercedes-Maybach GLS abbia bisogno di modifiche dentro al suo abitacolo, ma Carlex ha deciso di rifinire praticamente ogni singolo dettaglio in pelle verde menta per abbinarsi alla finitura esterna. Le parti rivestite con questa nuova pelle includono i sedili, i pannelli delle porte, il cruscotto e il tunnel della trasmissione. Alla sensazione di esclusività dell’abitacolo si aggiungono le complesse cuciture trapuntate e i profili neri che si trovano sui sedili.

Mercedes-Maybach GLS, motore

Il motore del SUV è un V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 550 CV e 729 Nm di coppia. Questo motore è integrato da un sistema mild-hybrid con un generatore di avviamento EQ Boost che eroga ulteriori 21 CV e 249 Nm di coppia, consentendo al GLS di raggiungere i 100 km/h da ferma in 4,8 secondi e proseguire fino a una velocità massima di 250 km/h, limitati elettronicamente.

Prezzo “competitivo”

La Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC è stata lanciata alla fine di dicembre 2020 con un prezzo a partire da 160.500euro. Sebbene ciò lo renda significativamente più costoso di un modello GLS “normale”, significa che è circa la metà del prezzo di una Rolls-Royce Cullinan e più o meno lo stesso di una Bentley Bentayga Hybrid. Adesso grazie alla cure di Carlex non si può non definire questo massiccio SUV come un esempio di raffinatezza ed eleganza senza tempo.