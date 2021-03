Mercedes-Maybach G 650 Landaulet: in vendita un raro esemplare

La Mercedes Classe G è uno dei fuoristrada più iconici del settore automotive, in grado di scrivere la storia dell’off-road internazionale. Nel corso della sua lunga carriera, il fuoristrada della Cassa della stella tre punte è stato declinato in un numero elevatissimo di versioni, alcune delle quali con caratteristiche uniche e realizzate in pochissimi esemplari. Tra queste spiccano le preziosissime ed esagerate Mercedes-AMG G63 6×6 e G 500 4×42, di cui abbiamo parlato più volta, ma soprattutto la ancora più incredibile ed esclusiva Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.

Cabrio alta e esclusiva

Lanciata sul mercato circa quattro anni fa, questa versione della Classe G vanta la sigla Maybach, storico brand di lusso portato in vita da Mercedes che adesso identifica le varianti più opulente e lussuose del Costruttore teutonico. Il termina Laudalet identifica invece che si tratta di una vettura parzialmente Cabriolet (allestimento di solito dedicato ad auto da parate pubbliche). Questa speciale Mercedes offre esclusivamente ai suoi passeggeri posteriori il piacere di viaggiare con il vento tra i capelli, questo perché la vettura risulta equipaggiata di una capote in tela apribile elettricamente dedicata alle sedute dietro, mentre passeggero e guidatore possono contare su un hard top rigido.

Solo 544 km all’attivo

Uno delle 99 unità prodotte di questo modello è stato ora messo in vendita dal celebre dealer e restauratore di auto di lusso tedesco Mechatronik.de. L’esemplare in questione, personalizzato con una livrea esterna color blu e interni in pelle chiari, vanta all’attivo appena 544 km, quindi può essere considerato come uscito appena dalla fabbrica.

V12 da 630 CV

Lunga 5.345 millimetri, alta 2.235 millimetri e con un passo di 3.428 millimetri, la Mercedes-Maybach G 650 Landaulet può ospitare a bordo quattro persone nel massimo lusso e confort. Esternamente la vettura sfoggia enormi cerchi in lega da 22 pollici, mentre sotto il cofano batte il poderoso V12 firmato Mercedes-AMG, in grado di sprigionare sulla trazione integrale la bellezza di capace di 630 CV di potenza e 1000 Nm di coppia massima. La trattativa per l’acquisto della vettura è assolutamente riservata, ma immaginiamo che si parlerà di prezzi a dir poco da capogiro.