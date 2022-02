Mercedes GLC: debutta la versione Night Edition Plus

La Mercedes GLC, SUV medio della Casa della Stella proposto anche in versione coupé, porta al debutto alcune interessanti novità, tra cui spicca l’inedita versione speciale Night Edition Plus. Questi aggiornamenti punta a spingere il successo di questo fortunato modello che dal suo debutto – avvenuto nel 2016 – è stato distribuito in ben 49mila esemplari.

Novità estetiche e dotazione tecnologica

Dal punto di vista estetico, la rinnovata GLC porta in dote nuovi fascioni paraurti abbinato ad una mascherina de radiatore di inedita concezione che puntano ad esaltare la presenza scenica di questo SUV premium. Le novità riguardano anche i fari anteriori che risultano ulteriormente appiattiti e offrono di serie la tecnologia LED High Performance.

All’interno dell’abitacolo troviamo invece l’ormai noto e sofisticato infotainment MBUX abbinato ad un display touch da 7 o 10,25 pollici a seconda delle versioni, mentre in opzione è possibile avere la strumentazione 100% digitale. Non manca inoltre anche un nuovo volante con comandi multimediale e una inedita scelta di accostamenti cromatici e personalizzazioni.

Meccanica e tecnica

Dal punto di vista dei propulsori, la GLC offre ai suoi clienti la possibilità di scegliere tra unità diesel e benzina. Non manca anche l’opzione dell’ibrido plug-in ricaricabile e l’elettrificazione del sistema a 48 volt con EQ Boost che permette di ottimizzare consumi ed emissioni inquinanti. Sulle versioni GLC 200 4MATIC e GLC 300 4MATIC, il quattro cilindri M 264 ha sostituito il precedente M 274, e il quattro cilindri diesel OM 654 il precedente OM 651 permettendo così un miglioramento dell’efficienza della vettura.

I principali elementi tecnologici dei motori a benzina sono caratterizzati dalla presenza del sistema di fasatura variabile delle valvole CAMTRONIC, che permette all’impianto di scarico di scaldarsi più rapidamente, il turbocompressore a gas di scarico twin scroll e il sistema a 48 V con alternatore-starter con trasmissione a cinghia (EQ Boost).

L’ottima dinamica di guida viene assicurata dall’assetto AGILITY CONTROL offerto di serie, mentre come opzione è disponibile l’assetto con sospensioni meccaniche DYNAMIC BODY CONTROL con regolazione dell’ammortizzazione. A seconda della situazione di guida, della velocità e delle condizioni della carreggiata, lo smorzamento viene controllato individualmente per ogni ruota. Chi desidera ancora più confort e versatilità può scegliere invece le sospensioni pneumatiche AIR BODY CONTROL (di serie per PREMIUM e PREMIUM PLUS).

Sistemi di assistenza alla guida

Ampliati anche i sistemi di assistenza alla guida tar cui segnaliamo: il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC e il sistema di assistenza allo sterzo attivo, con quest’ultimo che aiuta a creare una via di fuga e a cambiare corsia.

Mercedes GLC Coupé Night Edition Plus

Tra le novità già citate troviamo la nuova serie speciale GLC Night Edition Plus, disponibile esclusivamente per la carrozzeria Coupé. Questo allestimento offre un’estetica dal gusto “dark” offerta dalla presenza del Pacchetto Night, inoltre offre una dotazione di serie che aumenta il vantaggio per il cliente.

La dotazione estetica comprende i seguenti accessori e componenti:

Elementi degli esterni in nero lucido

A-Wing con modanatura decorativa integrata nella grembialatura anteriore AMG

Inserti decorativi nei rivestimenti sottoporta AMG

Listelli sulla linea di cintura e cornici dei finestrini

Modanatura decorativa nel paraurti posteriore

Vetro atermico scuro per finestrini posteriori e lunotto

Impianto di scarico AMG con due mascherine cromate nere dei doppi terminali di scarico

Roofrails nero

L’offerta viene inoltre completata da: cerchi AMG da 20 pollici, pedane laterali, tetto panorama, Multibeam LED e dall’Urban Guard, l’antifurto Mercedes me con il servizio di tracking che, in caso di furto, comunica direttamente alle forze dell’ordine le informazioni utili a recuperare il veicolo.