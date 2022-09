Mercedes Classe V: tuning by VÄTH

I modelli Mercedes-Benz Classe V di fascia alta sono molto ben equipaggiati fin dal momento in cui lasciano la fabbrica, ma ciò non ha impedito al tuner tedesco VÄTH di migliorare ulteriormente un particolare V300d. E così il nuovo Mercedes Classe V by VÄTH arriva con diverse interessanti modifiche sia estetiche che meccaniche.

Mercedes Classe V by VÄTH: le modifiche al telaio

Il lavoro su questo Mercedes V300d, rifinito in una tonalità soprannominata Selenite Grey, è iniziato con il montaggio di molle inferiori che riducono l’altezza da terra di 30 mm e danno al furgone un aspetto molto più sportivo. A complemento delle molle di abbassamento c’è anche un interessante set di ruote VÄTH da 20 × 9 pollici avvolte da pneumatici Michelin Pilot Sport 4S che misurano 255/40 a tutti e quattro gli angoli.

Mercedes Classe V by VÄTH: sound da sportiva e fino a 270 CV

Poi c’è lo scarico. Sebbene sospettiamo che la maggior parte dei proprietari di un Mercedes Classe V non abbiano come loro priorità attirare molta attenzione su se stessi, VÄTH ha comunque sviluppato un sistema di scarico sportivo in acciaio inossidabile che viene fornito completo di terminali di scarico lucidati e rende il suono del furgone di Mercedes-Benz molto più impressionante, almeno secondo la società di tuning. Volendo, poi, Il tuner tedesco offre anche un kit meccanico per il motore della V300d che raggiunge 269 CV di potenza e 570 Nm di coppia massima.

I prezzi del tuning

Per quanto riguarda i prezzi di questo tuning, le molle di abbassamento sviluppate per la Classe V costano € 540 mentre il pacchetto di ruote e pneumatici costa ben € 2.980. Le pedane sono un’opzione da € 525, ​​lo scarico in acciaio inossidabile costerà ai clienti € 1.890 e, per finire, la messa a punto del motore € 850.