Mercedes Classe A e Classe B 2023: allestimenti e prezzi

Svelate due settimane fa in anteprima mondiale, le due entry level della gamma della Stella sbarcano già sul mercato italiano. La Casa tedesca ha infatti divulgato i listini con gli allestimenti e prezzi delle Mercedes Classe A e Classe B. Con il restyling 2022 entrambi i modelli si sono aggiornati con leggere modifiche estetiche, novità tecnologiche all’interno e novità meccaniche, soprattutto con l’arrivo del sistema ibrido leggero a 48 volt per praticamente tutte le motorizzazioni.

Mercedes Classe A e Classe B 2022: gli allestimenti

Tanto per la nuova Mercedes Classe A 2022 che per la Mercedes Classe B 2022 ci sono a disposizione ben 7 allestimenti denominati: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus AMG Line, Premium AMG Line, Premium Plus AMG Line

Equipaggiamento di base

Con gli aggiornamenti della gamma, inoltre, le versioni di base (Allestimento entry level ‘Executive’) ricevono in dotazione un equipaggiamento di serie più ricco. In questo caso tra gli accessori esterni compresi nel prezzo troviamo: assetto ribassato di 15 mm, sospensioni sportive e cerchi in lega da 16 pollici in nero lucido. Dentro invece sono di serie: display centrale da 10,25 pollici, retrocamera, sedili anteriori Comfort, volante sportivo in pelle, rivestimenti in tessuto misto Artico e Bertix nero e servizi da remoto Mercedes Me.

Motorizzazioni

Le Mercedes Classe A e Classe B condividono anche il parco motori. I propulsori e la loro potenza rimangono invariati in questo aggiornamento, da 116 CV per le versioni 180 d a 224 CV per le versioni 250 benzina. Questo sistema micro-ibrido è presente anche nelle Mercedes-AMG A 35 4MATIC, che ricevono anche un cambio a doppia frizione a otto rapporti, rispetto ai precedenti sette rapporti. Solo la Mercedes-AMG A 45 4MATIC rimane invariata e senza ibridazione. Le versioni plug-in aumentano la loro autonomia WLTP fino a 82 km grazie al rilascio della capacità utile nella loro batteria.

Inoltre, per le ibride plug-in, il motore elettrico passa da 102 CV a 109 CV e la potenza di ricarica in corrente alternata sale a 11 kW. Al di là di queste modifiche meccaniche, la perdita principale è l’esclusione dai listini dei cambi manuali per le Mercedes Classe A e Classe B, che diventano disponibili solo con cambi automatici a doppia frizione, a 7 o 8 rapporti.

Listino Prezzi Mercedes Classe A 2022

Hatchback

A 180 d Automatic 36.523 euro

A 200 d Automatic 39.024 euro

A 220 d Automatic 42.440 euro

A 180 Automatic 35.120 euro

A 200 Automatic 42.013 euro

A 250 Automatic 4Matic 48.052 euro

Mercedes-AMG A 35 4Matic 54.396 euro

Mercedes-AMG A 45S 4MATIC+ 68.182 euro

Sedan

A 180 d Automatic 37.414 euro

A 200 d Automatic 39.915 euro

A 220 d Automatic 43.355 euro

A 180 Automatic 35.986 euro

A 200 Automatic 42.891 euro

A 250 Automatic 4Matic 48.967 euro

Mercedes-AMG A 35 4Matic 55.250 euro

Listino Prezzi Mercedes Classe B 2022

B 180 d Automatic 37.560 euro

B 200 d Automatic 40.000 euro

B 220 d Automatic 43.416 euro

B 180 Automatic 36.950 euro

B 200 Automatic 40.976 euro

B 250 Automatic 4Matic 42.074 euro