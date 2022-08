Una Mercedes-Benz è andata a fare una nuotata in Spagna

Usare una Mercedes-Benz Classe E sulla sabbia, per tirare fuori dall’acqua una piccola imbarcazione, non è un’idea felice. Lo ha scoperto a sue spese il proprietario di un esemplare della nota berlina tedesca. Il tizio, infatti, è rimasto bloccato sull’arenile, durante le operazioni di recupero del mezzo nautico. Teatro dei fatti, la località di Santa Pola, in Spagna.

Un’impresa ardita e senza alcuna speranza

Come dicevamo, l’uomo al volante dell’auto della “stella” voleva portare sulla spiaggia la sua barca, per poi ancorarla al carrello e trasportarla in rimessa, ma l’idea è stata infelice. Usare una vettura sulla spiaggia, specie se dotata di pneumatici stradali, non è mai una buona cosa, anche dal punto di vista del senso civico e del rispetto dell’ambiente. Il protagonista della disavventura che vi stiamo raccontando, evidentemente, non si è curato troppo della questione, derubricandola a secondaria.

Auto infossata sulla sabbia

La Mercedes-Benz Classe E non è stata portata solo sull’arenile, ma è stata costretta a mettere anche le ruote in acqua. Il soggetto al volante non si è reso conto che così ha peggiorato ulteriormente il quadro: la sabbia bagnata e le alghe, infatti, sono pessime alleate della trazione. I fatti lo hanno dimostrato. Il tentativo di portare la piccola imbarcazione fuori dallo specchio d’acqua si è rivelato, come prevedibile, un vero disastro. La berlina della “stella” è rimasta bloccata sulla riva.

Sanzione per l’uomo con la Mercedes-Benz

Per l’autista una multa salata (751 euro) da parte degli agenti del Dipartimento di Polizia di Santa Pola. Le forze dell’ordine hanno condiviso sul profilo Facebook istituzionale uno scatto della Mercedes-Benz Classe E (di colore bianco) protagonista della disavventura. Penso che il trattore reclutato per tirare fuori l’auto tedesca dalla spiaggia non abbia faticato a compiere l’impresa, nonostante il carico a rimorchio. Sono convinto che la prossima volta, il proprietario dell’auto cercherà una rampa per recuperare la sua barca.

⛔Sabemos que el estacionamiento en la costa en agosto está algo complicadillo pero… al acudir la patrulla nos dimos… Posted by Policía Local de Santa Pola on Wednesday, August 10, 2022

Fonte | Autobild.es – Carscoops