Mercedes-Benz Classe E 2023: le indiscrezioni sulla nuova generazione

La nuova Mercedes-Benz Classe E 2023 starebbe ancora una volta calcando il tracciato tedesco per eccellenza, il Nürburgring, per i suoi test di sviluppo prima di entrare in produzione.

La nuova berlina della Casa della Stella si era già fatta vedere in passato, al Nürburgring, nelle sue diverse versioni (ovviamente ben camuffata), soprattutto quelle con l’allestimento sportivo AMG Line. Ma ora le indiscrezioni parlano anche della versione più tradizionale, probabilmente l’originale e classica Mercedes Classe E, vestita da ammiraglia elegante.

La versione classica “Exclusive” per l’Europa

E secondo i rumors la nuova Mercedes-Benz Classe E sfoggerà una griglia del radiatore con le classiche lamelle orizzontali sottili e la Stella che brillerà al centro della calandra, caratteristiche di una speciale finitura denominata “Exclusive”, normalmente prediletta nel mercato cinese ma che, secondo le indiscrezioni, arriverà anche in Europa.

Per il resto sembra che tutto rimarrà invariato, con le proporzioni classiche del modello e il caratteristico disegno semicircolare della superficie vetrata. Una trasformazione importante che subirà la Classe E 2023 riguarderà un aggiornamento che prevede l’arrivo di elementi presi in prestito dalle Classe C e Classe S.

Arriverà nella primavera del 2023

La Mercedes Classe E debutterà a fine anno e sarà ufficialmente in vendita nella primavera del 2023. All’incirca tra un anno, arriverà con una variegata gamma di motori benzina e diesel a quattro e sei cilindri in linea, oltre a tre versioni ibride plug-in ereditate dalla nuova GLC, tutte disponibili con cambio automatico a 9 rapporti e la possibilità di essere abbinate alla trazione integrale 4MATIC. Mentre sul fronte elettrico la gamma è già coperta dalla neo-arrivata EQE .