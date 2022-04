Mercedes-Benz EQS SUV: l’ammiraglia elettrica a ruote alte

Mercedes-Benz continua a estendere la sua gamma di auto elettriche e questa volta lo fa con una nuova sport utility a ruote alte, la Mercedes-Benz EQS SUV. Questo nuovo modello della Casa della Stella condivide molti elementi con la berlina EQS, in particolare la piattaforma EVA2. Hanno lo stesso passo di 3,21 m, ma con 5,12 m di lunghezza, la nuova EQS è più corta di 10 cm rispetto alla berlina, mentre la larghezza e l’altezza sono rispettivamente di 1,96 m e 1,72 m.

Il design della Mercedes EQS SUV

In termini di design, il nuovo SUV elettrico di Mercedes non è una sorpresa. Tra le anticipazioni e un linguaggio estetico che si ispira al resto delle produzioni della gamma EQ, il SUV EQS è proprio come ci si aspettava. Linee morbide, una falsa griglia del radiatore e fari simili a quelli della berlina, sono solo alcune delle sue caratteristiche più sorprendenti.

L’aerodinamica è stata studiata in modo speciale e incorpora elementi come le maniglie a filo che si ritraggono. Per chi volesse beneficiare di uno stile più muscoloso, sarà disponibile anche il pacchetto estetico AMG Line, con paraurti più di carattere, prese d’aria maggiorate, e ruote di maggior diametro.

Mercedes EQS SUV: gli interni

Tuttavia è a bordo che il rapporto con la berlina elettrica è ancora più evidente. Il SUV EQS ha lo stesso layout generale e monta il famoso Hyperscreen che copre l’intera plancia.

Questo pannello di vetro, che si estende per oltre 1,41 m da bordo a bordo, ospita tre schermi: il quadro strumenti da 12,3 pollici davanti al guidatore, lo schermo centrale dell’infotainment da 17,7 pollici e lo schermo del passeggero da 12,3 pollici. In linea di principio questa dotazione dovrebbe essere di serie sul modello di punta e come optional sulle altre versioni.

A parte i sedili, che sono montati più in alto rispetto alla berlina, la disposizione dell’abitacolo del SUV è identica, compreso il vano portaoggetti sotto la console centrale flottante. La vera differenza, ovviamente, è la terza fila di sedili, in quanto la Mercedes EQS SUV è una sette posti (optional). Almeno per ora, né la BMW iX né l’Audi e-tron offrono questa possibilità.

Nella configurazione a cinque posti il volume del bagagliaio è di 565 litri, che può essere ampliato a 2.020 litri con il sedile ribaltato. Queste cifre sono comprese tra quelle delle rivali iX (500 litri) ed e-tron (650 litri). Da notare che la panca e i sedili della terza fila possono essere ripiegati elettricamente nel bagagliaio.

Fino a 544 CV e fino a 660 km di autonomia

Come la berlina, la gamma SUV EQS avrà tre versioni, 450+, 450 4Matic e 580 4Matic. L’EQS SUV 450+ ha un unico motore montato sull’asse posteriore da 265 kW (360 CV) e trazione posteriore.

La 450 4Matic ha la trazione integrale, ma la potenza rimane a 265 kW, mentre la 580 4Matic arriva fino a 400 kW (544 CV), con la trazione integrale. Nonostante i nomi identici, il SUV ha più potenza della berlina (che ha 333 e 524 CV nelle versioni 450 e 580).

Per quanto riguarda le batterie, il SUV utilizza un accumulatore da 107,8 kWh (lo stesso della berlina), che continua ad avere una garanzia di 10 anni e 250.000 km. Sebbene i dati di autonomia non siano ancora stati comunicati con precisione, Mercedes promette fino a 660 km con una ricarica (nel ciclo WLTP), per il SUV EQS 450+.

In realtà e per essere più precisi, il ciclo WLTP offre un’autonomia compresa tra 536 km e 660 km per la 450+ e tra 507 km e 613 km per le versioni a quattro ruote motrici. Infine, come la berlina, anche il SUV EQS può essere ricaricato fino a una potenza massima di 200 kW.

La nuova Mercedes EQS SUV, prodotta negli Stati Uniti, arriverà sul mercato questo inverno, a dicembre 2022.