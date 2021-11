Mercedes Classe A 2022: nuove indiscrezioni sul restyling

L’anno prossimo, la compatta Mercedes-Benz Classe A sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, sarà riconoscibile per la calandra ridisegnata, nonché per i fari ed i paraurti aggiornati. Il rinnovamento stilistico riguarderà non solo la variante hatchback a cinque porte, ma anche la configurazione berlina a quattro porte.

Mercedes-AMG A45S sempre al top

Tra le novità della nuova Mercedes Classe A restyling 2022 figurerà l’adozione della tecnologia Mild Hybrid da 48V, grazie alla piccola unità elettrica EQ Boost. Confermata l’alimentazione diesel, con il motore 2.0d a gasolio per le versioni A180d da 122 CV, A200d da 163 CV e A220d da 200 CV di potenza. Il top di gamma, invece, sarà rappresentato dalla sportiva declinazione A45S firmata Mercedes-AMG da 449 CV di potenza.

Nuovo motore a benzina?

In occasione del restyling di metà carriera, quasi certamente sarà abbandonato il propulsore a benzina 1.3 Turbo di origine Renault, per adottare la motorizzazione di pari alimentazione 1.5 Turbo di origine Volvo. Perciò, la rinnovata Mercedes-Benz Classe A dovrebbe essere disponibile nelle versioni A160 da 129 CV, A180 da 163 CV e A200 da 204 CV di potenza. Inoltre, non mancherà la configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, con le declinazioni A200e da 231 CV ed A250e da 282 CV di potenza complessiva.