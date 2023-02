Mercedes-AMG W14: la nuova monoposto per la F1

Mercedes vuole cancellare la W13, vettura concepita in modo disordinato, cresciuta nel corso della stagione, ma non abbastanza per trionfare. La scuderia anglo-tedesco riaccende la gloria passata, così per la nuova W14 sceglie una carrozzeria in puro carbonio. La livrea è totalmente nera, quindi, addio alle “frecce d’argento. Le ultime Mercedes iridate in F1 avevano proprio quella colorazione. Ovviamente non tutto quello che è stato fatto lo scorso anno è da buttare via, anzi, Mercedes sceglie una lineare continuità evolutiva.

La nuova Mercedes

Nella W14 ciò che colpiscono l’occhio sono le pance, che scivolano verso i bordi del fondo formando due triangoli con i vertici in basso, e, quello alto chiuso dal cofano motore. Similare alla scelta della W13 è quella delle bocche d’ingresso dell’aria verticali e attaccate alla scocca. Rispetto alla precedente versione, adesso, le pance sono leggermente più evidenziate con un andamento a cascata verso il retrotreno. La W13 aveva questa sezione estremamente rastremata. La zona dell’abitacolo della W14 è un altro punto di rottura con il recente passato. Le modifiche passano anche dal cofano motore, molto vicino a quello della Red Bull campione del mondo.

Coppia di piloti confermata

La scuderia anglo-tedesca può contare anche quest’anno sulla forza di Lewis Hamilton, che dopo un anno senza successi (per la prima volta nella sua carriera) vuole rinascere per dare la caccia all’ottavo titolo piloti della carriera, staccando definitivamente Michael Schumacher come pilota più vincente nella storia della Formula 1. L’altra vettura sarà affidata a George Russell, che nel 2022 ha chiuso con una vittoria all’attivo (l’unica del team) e con più punti del veterano più blasonato. Il giovane britannico ha dalla sua l’entusiasmo e il talento. Sarà una bella lotta tra i due alfieri vestiti di nero.

La carica di Toto

Toto Wolff lancia il suo guanto di sfida per il titolo iridato, non nascondendosi dietro a un dito. “Nel 2022 abbiamo fatto fatica, ma abbiamo lavorato sodo per capire i problemi avuti e per cercare di sistemare i nostri problemi. Ma come team abbiamo tutti gli strumenti per risolverli e per cercare di tornare a lottare per i nostri obiettivi già questa stagione. All’inizio della nostra storia togliemmo la vernice per togliere peso e rimase alluminio. Quest’anno abbiamo fatto la stessa cosa conoscendo anche quali fossero i nostri problemi la passata stagione. L’abbiamo lasciata nero carbonio proprio per quel motivo, ricalcando quanto fatto da Mercedes decenni fa”, ha detto il team principal austriaco.