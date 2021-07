Mercedes-AMG SL 2022: svelati gli interni

La nuova generazione della Mercedes SL sta per effettuare un radicale cambiamento di paradigma: passerà dall’essere una classica Gran Turismo a due posti, che nelle ultime generazioni aveva un hardtop retrattile, a una lussuosa 2+2, anche cabriolet ma ora con il tradizionale tetto in tela.

Il motivo di questo cambiamento non è dovuto al capriccio dei suoi progettisti, piuttosto al mercato che oggi è molto diverso e la Mercedes Classe SL 2022 come la conoscevamo è diventata un prodotto poco richiesto. Quindi la Casa della Stella aveva solo due opzioni possibili: eliminarla o reinventarla.

E alla fine a Stoccarda hanno optato per la seconda opzione, e così la nuova generazione dell’iconica decappottabile tedesca sarà un modello diverso. Innanzitutto è stata sviluppata esclusivamente dalla divisione Mercedes-AMG, motivo per cui il suo nuovo nome ufficiale sarà Mercedes-AMG SL. Progettata sulle basi della premessa originale, è stata pensata per garantire prima di tutto leggerezza e sportività, ma ora con più spazio nell’abitacolo e due posti in più. Caratteristiche che la rendono una sostituta perfetta della Mercedes Classe S Cabriolet.

L’abitacolo

Le prime immagini degli interni della nuova Mercedes-AMG SL 2022 parlano da sole, mostra interni molto lussuosi e curati, ricchi di raffinati dettagli e finiture che ricordano le versioni superiori della nuova generazione della Classe S. A cominciare dal grande schermo centrale di tipo verticale posizionato ad angolo sulla console centrale, lo stesso schema recentemente montato sull’attuale Classe S.

L’intero interno è rivestito in pelle con elaborate cuciture a contrasto, materiali metallici e numerosi punti luce ambientali, che gli conferiscono un aspetto più distintivo. Per quanto riguarda i sedili posteriori sembra che saranno abbastanza spaziosi da essere usati occasionalmente da passeggeri adulti, anche se è chiaro che non abbiamo lo stesso spazio di un divanetto posteriore convenzionale.