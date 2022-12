Mercedes-AMG S 63 E Performance: ammiraglia da 800 CV

Da oltre vent’anni il riferimento tra le berline ammiraglie ad altissime prestazioni porta la firma Mercedes-AMG. Oggi, questo non plus ultra di sportività viene rinnovato con il debutto della nuova Mercedes-AMG S 63 E Performance 4matic+, un salotto viaggiante che nasconde sottopelle uno dei più potenti e prestazionali propulsori ibridi plug-in dell’industria automobilistica mondiale.

Mercedes-AMG S 63 E Performance: V8 ibrido plug-in

Sotto il cofano di questo bolide troviamo un V8 ibrido plug-in composto da un motore termico da 4.0 litri e 612 CV e da uno elettrico da 190 CV, per una potenza complessiva di 802 CV e 1.430 Nm di coppia massima. Potenza e coppia sono gestiti da un cambio automatico AMG Speedshift MCT 9G (Multi-Clutch Transmission) in grado di offrire cambiate fulminee. L’unità elettrica è alimentata da una batteria ad alte prestazioni da 13,1 kWh sviluppata ad hoc dalla Mercedes. Le prestazioni dichiarate dal costruttore sono a dir poco impressionanti: si parla di una velocità massima di 290 km/h e di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi.

Per gestire al meglio le masse in gioco, il peso a secco è di 2.570 kg, e offrire un Handling superlativo, la vettura può contare sul sistema AMG Ride Control con sospensioni ad aria abbinate a barre antirollio attive e a una scocca più rigida. Come se non bastasse, sull’asse posteriore di trasmissione troviamo un sistema di sterzo integrale in grado di attivarsi fino a 2,5 gradi in controfase e poi in fase, seguendo le condizioni della strada e la velocità. Per l’impianto frenante sono stati scelti enormi dischi da 400 mm all’anteriore e 380 mm al posteriore, mentre gli pneumatici avvolgono cerchi in lega da 20 pollici.

Novità estetiche e tecnologiche

L’unica novità estetica di spicco si concentra nella calandra anteriore dove al centro troviamo una Stella di dimensioni ancora più grandi. Non mancano due grandi prese d’aria anteriori abbinate a baffi aerodinamici, mentre dietro fanno bella mostra i quattro scarichi trapezoidali. Lo sportello di ricarica della batteria è stato invece posizionato al lato opposto rispetto a quello della benzina.

Interni sportivi, lussuosi e hi-tech

Gli interni combinano i materiali di alta qualità della Classe S con le caratteristiche specifiche targate AMG. I sedili vantano rivestimenti AMG con cuciture in contrasto che sottolineano l’aspetto raffinato. Non mancano Colori esclusivi per i vari rivestimenti in pelle Nappa con stemma AMG impresso nei poggiatesta anteriori che sottolineano il lato sportivo e lussuoso della S 63 E PERFORMANCE. A questo si aggiungono elementi decorativi specifici AMG e il volante Performance AMG di serie.

Il sistema di infotainment MBUX include vari display e funzioni specifici per questo tipo di motorizzazione plug-in che possono essere visualizzati sullo schermo della strumentazione digitale e nel grande display verticale a forma di tablet che occupa la console centrale. Tra le varie funzioni troviamo un menu con temperature specifiche per il motore ibrido o un menu di configurazione per le impostazioni delle sospensione o della trasmissione. Inoltre, si ha a disposizione anche una mappa di navigazione, i dati sui consumi o tutti i dati telemetrici disponibili in AMG TRACK PACE. Un’altra chicca arriva dall’impianto audio Dolby Atmos che regala un’esperienza del suono elevatissima.