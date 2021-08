Mercedes-AMG GT R Roadster by Posaidon

Posaidon è un’azienda che si sta facendo un nome importante per quanto riguarda i vari modelli di Mercedes-AMG, che vengono aggiornati e modificati. Recentemente è stato presentato il loro ultimo progetto, basato sulla GT R Roadster. La società di tuning afferma di essere stata incoraggiata ad aggiornare la GT R Roadster poiché la gamma AMG GT – adesso completata dalla Black Series da 720 CV – non ha rilasciato la versione Black Series per la configurazione Roadster. Quindi, se si ricerca una GT R Roadster e si vuol provare lo stesso tipo di prestazioni della Black Series, la soluzione l’ha trovata Posaidon.

Caratteristiche

La Roadster di Stoccarda è stata equipaggiata con il pacchetto RS 830+ di Posaidon che sforna una straordinaria potenza di 880 CV e 1.000 Nm di coppia. La società di tuning ha ottenuto questi risultati montando due nuovi turbocompressori con cuscinetti a sfera, pistoni forgiati ad alte prestazioni, un filtro dell’aria sportivo, pompe del carburante migliorate e candele ad alte prestazioni. Inoltre, il pacchetto RS 830+ include nuovi collettori e tubi di scarico con convertitori catalitici sportivi, nonché modifiche alla ECU.

Prestazioni furiose

Grazie alle modifiche apportate, la “sportivissima” tedesca riesce ad accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi e può raggiungere una velocità massima di 360 km/h. Sono state apportate modifiche anche alla trasmissione a doppia frizione a sette velocità per gestire la marcia in più. Per coloro che desiderano prestazioni aggiuntive dalla loro Mercedes-AMG GT R ma non vogliono l’intero pacchetto da 880 CV, Posaidon offre anche una soluzione da 830 CV e 950 Nm di coppia. Viene offerto anche un kit che mantiene i turbocompressori standard, in grado di sviluppare di 780 CV e 850 Nm. È disponibile anche una semplice regolazione della ECU che aumenta la potenza del V8 biturbo da 4,0 litri a 670 CV e 800 Nm.