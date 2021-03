Mercedes-AMG GT Black Series: tuning da 1100 cv [Video]

La Mercedes-AMG GT Black Series è già un’auto molto vitaminizzata. Nella versione di “serie” gode della spinta di un motore V8 biturbo di 4 litri che eroga la bellezza di 730 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia, per un livello di performance al top, con un passaggio da 0 a 100 km/h in 3″2 e una velocità massima di 325 km/h.

Qualcuno, però, non si accontenta, e pretende sempre di più. Così gli uomini di Opus Automotive si sono messi al lavoro, per un tuning dai risvolti particolarmente energetici. Grazie a una serie di modifiche su pistoni, aspirazione, turbine, iniettori, bielle, testata e centraline, hanno portato la potenza massima a 1.100 cavalli, con una coppia di oltre 1.200 Nm. Roba da frantumare l’asfalto e gli organi meccanici. Ecco perché tutto è stato attentamente calibrato, con una serie di rinforzi che hanno riguardato anche il cambio.

In questa veste, la Mercedes-AMG GT Black Series è in grado di coprire l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2″5 e di superare abbondantemente i 350 km/h di velocità massima. Il sound è all’altezza. Opus Automotive prevede altri due step di potenza per il suo tuning, che danno vita a versioni meno estreme, da 825 e 920 cavalli. Penso ci si possa “accontentare”.