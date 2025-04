Oltre due milioni di veicoli Mercedes in tutto il mondo stanno per beneficiare di un significativo aggiornamento digitale grazie alla versione 2.6 del sistema operativo MBUX. Questo avanzamento, distribuito tramite aggiornamento over-the-air, promette di ridefinire l’esperienza digitale a bordo, introducendo funzionalità più intelligenti, connesse e intuitive.

Tecnologia di primo piano

Il colosso tedesco dell’automobile punta a consolidare il proprio ruolo di leader tecnologico, offrendo un pacchetto di innovazioni che include la rivoluzionaria funzione Google Satellite View, percorsi alternativi ottimizzati in tempo reale, strumenti avanzati per gli amanti del fuoristrada e un’intelligenza artificiale potenziata grazie all’integrazione di ChatGPT.

“Questo aggiornamento rappresenta il nostro impegno a mantenere i veicoli sempre al passo con i tempi, anche dopo l’acquisto,” ha dichiarato Magnus Östberg, Chief Software Officer di Mercedes-Benz AG. Questa filosofia aziendale mira a garantire un valore aggiunto continuo per i clienti, sottolineando la visione di un’auto sempre più smart e connessa.

Una nuova generazione di infotainment

Una delle novità più interessanti è senza dubbio la funzione Google Satellite View, che porta la navigazione a un livello superiore. Questa tecnologia offre una visualizzazione dall’alto con mappe ad alta risoluzione, ideale per aree rurali o zone con pochi punti di riferimento. Disponibile sui veicoli dotati di MBUX di seconda e terza generazione con pacchetto navigazione Premium, questa funzione si aggiorna automaticamente per chi ha attivato il Digital Extra specifico.

Per i proprietari di veicoli elettrici, l’introduzione della funzione Live Alternative Routes rappresenta un ulteriore passo avanti nella pianificazione dei viaggi. Questo strumento intelligente calcola percorsi ottimizzati che includono soste per la ricarica, basandosi su dati in tempo reale relativi a distanza, traffico e tempi di attesa. Riservata ai modelli elettrici con MBUX di seconda generazione, questa funzione mira a semplificare la vita degli automobilisti e a rendere i viaggi più efficienti.

Gli appassionati di avventure off-road non resteranno delusi grazie alla nuova app Offroad Track, integrata nella piattaforma Mercedes-Benz Stories. Questa applicazione consente di scoprire, condividere e registrare percorsi 4×4, fornendo dati di telemetria come velocità, altitudine e posizione GPS. Inoltre, gli utenti possono creare video delle loro esperienze, rendendo ogni avventura un ricordo unico da condividere.

Arriva anche ChatGPT

Un’altra importante innovazione riguarda l’integrazione di ChatGPT, basata su Microsoft Azure OpenAI. Questa tecnologia è ora disponibile su un numero maggiore di modelli, permettendo interazioni vocali più naturali e risposte dettagliate su una vasta gamma di argomenti. Mercedes ha osservato un incremento di utilizzo sei volte superiore rispetto al passato, segno evidente dell’apprezzamento da parte degli utenti per questa funzionalità.

Con queste novità, Mercedes continua a spingere i confini dell’innovazione, dimostrando come l’aggiornamento continuo possa trasformare l’esperienza di guida in un viaggio sempre più connesso e personalizzato. La versione 2.6 del sistema MBUX non è solo un passo avanti tecnologico, ma anche un chiaro esempio di come l’industria automobilistica stia evolvendo verso un futuro sempre più digitale.