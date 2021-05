Mercato auto Europa: anche aprile è in chiaroscuro

I dati relativi alle nuove autovetture immesse in circolazione in Europa richiedono due chiavi di lettura: come era già avvenuto a marzo, in effetti, anche ad aprile 2021 si è assistito ad un generale rialzo. Questo, tuttavia, è da interpretare in base alla notevolissima flessione che si era verificata nella prima parte dello scorso anno a causa del lockdown, tant’è vero che le 1.039.810 nuove unità immatricolate il mese scorso nei Paesi UE, EFTA e nel Regno Unito corrispondono ad un -22,7% in relazione ad aprile 2019: e si tratta di circa 300.000 unità in meno.

E anche il primo quadrimestre è “in rosso”: cifre alla mano, nel periodo 1 gennaio-30 aprile 2021 il complessivo ammonta a 4.120.443 nuove immatricolazioni, che corrispondono ad un +23,1% rispetto ai primi quattro mesi dello scorso anno, tuttavia denotano una diminuzione del 25% in rapporto allo stesso periodo del 2019.

Ecco le cifre

Di seguito il consuntivo di mercato di aprile 2021 riferito ai mercati UE, EFTA e del Regno Unito.

Paesi UE : 862.226 (+218,65% rispetto ad aprile 2020);

: 862.226 (+218,65% rispetto ad aprile 2020); Paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera): 36.001 (+109,5%);

(Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera): 36.001 (+109,5%); Regno Unito : 141.853 (+3.176,6%);

: 141.853 (+3.176,6%); Complessivo dei mercati UE, EFTA e Regno Unito: 1.039.810 (+255,9%).

Mercato Paese per Paese

Austria : +98,7% rispetto ad aprile 2020;

: +98,7% rispetto ad aprile 2020; Belgio : +602,3%;

: +602,3%; Bulgaria : +191,3%;

: +191,3%; Cipro : +295,3%;

: +295,3%; Croazia : +285,1%;

: +285,1%; Danimarca : +52,2%;

: +52,2%; Estonia : +190,7%;

: +190,7%; Finlandia : +47,8%;

: +47,8%; Francia : +568,8%;

: +568,8%; Germania : +90,0%;

: +90,0%; Grecia : +319,0%;

: +319,0%; Irlanda : +1.988,6%;

: +1.988,6%; Italia : +3.276,8%;

: +3.276,8%; Lettonia : +104,4%;

: +104,4%; Lituania : +162,2%;

: +162,2%; Lussemburgo : +263,0%;

: +263,0%; Paesi Bassi : +55,6%;

: +55,6%; Polonia : +163,5%;

: +163,5%; Portogallo : +438,7%;

: +438,7%; Repubblica Ceca : +77,7%;

: +77,7%; Romania : +58,8%;

: +58,8%; Slovacchia : +98,2%;

: +98,2%; Slovenia : +131,9%;

: +131,9%; Spagna : +1.787,9%;

: +1.787,9%; Svezia : +15,6%;

: +15,6%; Ungheria: +70,4%.

I major market

La situazione nei principali mercati dell’Unione Europea vede l’Italia al primo posto come indice percentuale di aumento; seguono, nell’ordine, Spagna, Francia e Germania che tuttavia detiene il numero più elevato di nuove immatricolazioni (il nostro Paese è al secondo posto). L’Italia ha comunque accusato una diminuzione del 17,1% rispetto ad aprile 2019. Nei primi quattro mesi del 2021, le immatricolazioni complessive in Italia sono state 592.181, con un incremento del 68,4% rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2020 tuttavia con un calo del 16,9% in relazione al primo quadrimestre 2019.

Italia : 145.033 nuove autovetture immatricolate (+3.276,8% rispetto ad aprile 2020);

: 145.033 nuove autovetture immatricolate (+3.276,8% rispetto ad aprile 2020); Francia : 140.426 (+568,8%);

: 140.426 (+568,8%); Germania: 229.650 (+90,0%);

Spagna: 78.595 (+1.787,9%).

Aprile 2021: le Case costruttrici

Se si puntano i riflettori esclusivamente sull’Unione Europea (senza cioè contare i Paesi EFTA ed il Regno Unito), ecco il consuntivo mensile fatto registrare dai Gruppi costruttori. In testa, e ben saldo, si mantiene il Gruppo Volkswagen, seguito da Stellantis con poco meno di 30.000 unità di distacco, e davanti al Gruppo Renault, a Hyundai Group, Gruppo Bmw, Toyota Group, Daimler AG, Ford, Volvo, Nissan, Mazda, Jaguar Land Rover, Mitsubishi e Honda.

L’andamento mensile dei Gruppi