Il primo trimestre del 2025 si chiude con una flessione dell’1,6% per il mercato auto italiano, totalizzando 443.906 vetture immatricolate rispetto alle 451.320 dello stesso periodo del 2024. Nonostante questa contrazione, il segmento C conferma la sua centralità strategica, rappresentando circa un quarto delle vendite complessive. In particolare, i SUV 2025 continuano a guadagnare terreno, sottraendo quote alle berline tradizionali, che mantengono comunque una posizione stabile.

Ritornano in auge le segmento C

Il comparto dei SUV di segmento C evidenzia una crescita notevole, raggiungendo una quota di mercato del 19,6% nei primi tre mesi del 2025. Con 87.481 unità vendute, questa categoria registra un incremento significativo rispetto al 18,2% dello stesso periodo del 2024. Parallelamente, le berline di segmento C mostrano una leggera ripresa, passando dal 4,4% al 4,8% del mercato, con 21.625 immatricolazioni.

Tra le berline più apprezzate dagli italiani spicca la Volkswagen Golf, che domina la classifica con 4.051 unità vendute nel primo trimestre del 2025. Subito dietro si posizionano l’Audi A3, con 3.947 esemplari, e la BMW Serie 1, che registra 2.629 consegne. La top five è completata da due modelli iconici: la Ford Focus e la Mercedes Classe A, che continuano a riscuotere un buon successo.

Qahsqai una certezza

Nel panorama dei SUV, la Nissan Qashqai si conferma la regina indiscussa del mercato italiano, con 7.177 unità immatricolate nei primi tre mesi del 2025. Seguono la Volkswagen Tiguan, che conquista il secondo posto con 5.968 vetture, e la BMW X1, che si ferma a 5.756 unità. Ottimi risultati anche per la KIA Sportage e la Toyota C-HR, che si attestano rispettivamente a 5.610 e 5.605 immatricolazioni, dimostrando una forte competitività nel segmento.

Le prospettive per il 2025 prevedono un volume complessivo di circa 1.550.000 nuove auto, un dato leggermente inferiore rispetto al consuntivo del 2024. Tuttavia, l’andamento del mercato nei prossimi mesi dipenderà in gran parte dalle misure di supporto che l’Unione Europea potrebbe adottare per sostenere il settore automobilistico, un elemento chiave per la ripresa.