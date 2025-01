I SUV continuano a dominare il panorama del mercato automobilistico, con il Giappone che si distingue per la produzione di modelli all’avanguardia e altamente competitivi. Tra le novità più attese del 2025, emerge un’eccezionale offerta SUV per il rinomato Nissan Qashqai, pensata per attrarre nuovi clienti grazie a un prezzo accessibile e dotazioni di alto livello.

Nissan Qashqai, ancora più allettante

Il celebre Nissan Qashqai, apprezzato per la sua affidabilità e versatilità, è ora disponibile con uno straordinario sconto Nissan, che riduce il prezzo di listino da 31.570 euro a soli 26.900 euro. Questa promozione è valida esclusivamente in caso di permuta o rottamazione di un veicolo posseduto da almeno sei mesi, offrendo così un’opportunità imperdibile per gli amanti dei SUV. L’offerta è valida fino al 31 gennaio 2025.

Con dimensioni compatte ma generose – 443 cm di lunghezza, 184 cm di larghezza e 163 cm di altezza – il Qashqai si presenta come un SUV ideale sia per l’uso cittadino che per i lunghi viaggi. Gli interni sono arricchiti da un display digitale da 12,3 pollici e uno schermo multimediale di pari dimensioni, che garantiscono un’esperienza tecnologica avanzata e un ambiente confortevole.

Le varianti del SUV giapponese

Il Nissan Qashqai è proposto in due varianti tecnologiche: Mild Hybrid e plug-in. La versione Mild Hybrid è equipaggiata con un motore a 4 cilindri da 1332 cc, in grado di sviluppare una potenza massima di 140 cavalli e raggiungere una velocità di punta di 196 km/h. Questa configurazione rappresenta un equilibrio ideale tra prestazioni e consumi, rendendo il modello versatile per molteplici esigenze.

Nonostante le crescenti restrizioni normative per i SUV, come quelle introdotte in città come Parigi e Bordeaux, dove i veicoli con peso superiore ai 1600 kg sono soggetti a tariffe di parcheggio maggiorate, il mercato continua a premiare questa categoria. Nissan risponde alla domanda con proposte competitive e accattivanti, dimostrando una grande attenzione alle esigenze dei consumatori.

Il Nissan Qashqai si conferma quindi una scelta di riferimento nel segmento dei SUV compatti, grazie al suo design curato, alle tecnologie avanzate e al prezzo ora più conveniente. Questo modello giapponese si distingue come un’opzione affidabile e moderna per chi cerca un veicolo che unisca comfort, innovazione e valore.