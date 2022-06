La stravagante McMurty Spéirling ha stabilito un nuovo record assoluto alla famosa cronoscalata del Goodwood Festival of Speed, battendo il precedente record, di 39,9 secondi, appartenente alla Volkswagen ID.R. Vi raccontiamo la story della McMurty Spéirling: il record a Goodwood.

Buoni segnali già nelle prove

All’inizio dell’evento svoltosi lo scorso fine settimana, McMurty Automotive aveva dichiarato che mirava a stabilire un nuovo record con l’ex pilota di Formula 1 Max Chilton al volante. E il pilota si è dimostrato veloce fin dall’inizio, registrando un tempo di 41,29 secondi durante le prove libere, e 40,056 secondi nella giornata di sabato.

Nell’ultimo Timed Shootout di domenica è poi arrivato il nuovo record assoluto, completando la salita in 39,08 secondi sbalorditivi e lasciandosi alle spalle il record dell’ID.R di quasi un secondo.

McMurty Spéirling: ultra compatta, leggera e aerodinamica

Il powertrain EV della McMurty Spéirling è alimentato da un pacco batteria da 60 kWh che trasmettono l’energia ai motori elettrici che erogano una potenza complessiva di 1.000 CV. Come ogni buona macchina da corsa, la Spéirling punta molto sul carico aerodinamico, tanto da generare più carico di un’auto di Formula 1 a 241 km/h, grazie soprattutto all’uso di due ventole che emettono flussi d’aria sotto la macchina,creando un vuoto equivalente a un carico aerodinamico di 500 chili.

L’uso estensivo della fibra di carbonio significa anche che la Spéirling è incredibilmente leggera e piccola. Misura infatti appena 3,2 metri in lunghezza e ferma l’ago della bilancia a meno di 1.000 kg.

Prestazioni

In quanto prestazioni accelera da 0 a 300 chilometri all’ora in nove secondi, il tempo che impiegano molte normali autovetture per raggiungere i 100 km/h. La sua velocità massima dovrebbe essere superiore ai 320 km/h e vanta un rapporto peso/potenza di 1/1: circa 1.000 kg per 1.000 CV.

Se la sua autonomia fosse misurata con il ciclo WLTP, il sistema utilizzato per omologare i consumi o l’autonomia delle vetture stradali, sarebbe di circa 350 chilometri. Ma in condizioni di gara, si parla di circa 35-45 minuti di autonomia, 60 minuti al massimo, a seconda del circuito.

McMurty Spéirling: il record a Goodwood