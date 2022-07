La Mazda MX-5 guidata con la Nintendo Wii [Video]

Ecco a voi la Mazda “Wiiata”. Non si tratta di un nuovo modello della casa automobilistica giapponese, ma di una Mazda MX-5 sottoposta a un tuning alquanto singolare. L’autore della trasformazione, infatti, ha installato alcuni accessori della Nintendo Wii sull’esemplare in suo possesso. Questo spiega la simpatica sigla affibbiata al modello, venduto in diversi mercati come Miata. La miscela tra i due nomi è evidente: un modo per mettere in risalto l’insolita commistione.

Creatività senza limiti

L’idea è venuta al tiktoker britannico Tyler Atkin, che ha sostituito il volante, il pomello del cambio e la leva del freno a mano della piccola spider nipponica, con controller della console Nintendo Wii. Superfluo dire che nel suo canale prediletto, la viralità è stata incredibile, con oltre 3 milioni di visualizzazioni. Il folle esperimento, sul piano social, ha quindi funzionato. Questo era l’obiettivo ed è stato colto in pieno.

Guidabilità da brividi

Anche se la Mazda MX-5 continua a funzionare in questa stravagante veste da auto da videogame, la sua guida con il volante della Nintendo Wii è terrificante, per stessa ammissione dell’autore delle modifiche. Tyler Atkin, in un’intervista rilasciata ad IGN, si è così espresso: “Volevo solo tenermi occupato ed ho avuto questa bizzarra idea. Ho realizzato un video e mi ripromettevo (scherzando) che sarei arrivato ad un milione di visualizzazioni. I risultati sono stati decisamente migliori. La guida su strada? Terribile“.

Una Mazda MX-5 che non deve fare scuola

Ovviamente, l’esperimento non va imitato, per i rischi che fa correre anche agli altri. La vita reale conta più di quella digitale e social: non bisogna mai dimenticarlo, anche se spesso (purtroppo) abbiamo esempi di natura diversa, per la voglia di apparire e di guadagnare like sulle piattaforme più note. Ora il giovane tiktoker di cui vi abbiamo parlato vuole installare una vera console Nintendo Wii al posto dell’impianto stereo della sua Mazda MX-5 “Wiiata”. Un altro tassello di un tuning davvero irrituale.