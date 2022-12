Mazda MX-5 con un albero di Natale nel cofano | Video

Si avvicinano le feste di fine anno ed è tempo di vestire a tema gli ambienti domestici o lavorativi. Uno dei problemi è il trasporto dell’albero di Natale, specie se non si opta per una pianta (o una sua imitazione) di piccole dimensioni. La questione diventa ancora più difficile quando si possiede una Mazda MX-5 e non un pick-up, un furgone o un altro veicolo adatto a trasporti del genere.

La realtà supera la fantasia

Come sappiamo, la vena creativa umana consente di trovare dei rimedi, magari strampalati, a molti disagi della vita quotidiana. Non è raro imbattersi in situazioni che superano i limiti dell’immaginazione. Il caso di oggi non si spinge verso queste frontiere estreme, ma supera di slancio le soluzioni rituali ai problemi comuni.

Auto addobbata

Protagonista delle riprese è, come già scritto, una Mazda MX-5, addobbata per le feste, nel senso letterale del termine. Il suo proprietario, dopo aver comprato un albero di Natale, è stato costretto a confrontarsi con un limite pratico: l’impossibilità di collocarlo nel baule della piccola sportiva giapponese. A quel punto, il suo estro si è sbizzarrito.

Povera Mazda MX-5

La soluzione trovata per il trasporto dell’arbusto è, per certi versi, esilarante. Il tizio, infatti, ha deciso di trasformare la sua auto in un elemento attivo della composizione, fissando (o meglio piantando) l’abete nel cofano posteriore della Miata. Così la spider del Sol Levante si è trasformata in qualcosa di insolito, anche perché la carrozzeria è vestita a tema. Sembra quasi che l’effetto sia stato cercato ed è probabile che sia così.

Una piccola en plein air

Protagonista delle riprese, come dicevamo, è la Mazda MX-5, roadster nota in ogni angolo del pianeta. Questa piccola vettura scoperta vanta un record nel Guinness dei Primati, essendo la sportiva a due posti secchi più venduta di sempre. Quattro le generazioni in cui ha preso forma. La più romantica è la prima. A voi il video, che mostra la singolare composizione natalizia, anche se solo per pochi secondi.