“Un aiuto concreto fino a 8.500 euro per chi vuole acquistare una nuova auto 2025.” Con queste parole, Roberto Pietrantonio, CEO di Mazda Italia, presenta l’ultima iniziativa della casa automobilistica giapponese per il mercato italiano.

Mazda, gli incentivi proposti dalla Casa di Hiroshima

In risposta alla mancanza di incentivi auto statali previsti per il 2025, Mazda ha deciso di introdurre il programma Super Bonus, una promozione valida per tutto il primo trimestre dell’anno. Questo progetto si inserisce nella strategia “Right Price” dell’azienda, pensata per rendere più accessibile l’acquisto di un nuovo veicolo.

La campagna, disponibile presso tutti i concessionari ufficiali, offre vantaggi significativi su ogni modello della gamma. Gli acquirenti potranno usufruire di uno sconto immediato, accompagnato da una garanzia estesa a 6 anni o 150.000 chilometri. Inoltre, per semplificare ulteriormente l’acquisto, sono previste diverse opzioni di finanziamento, leasing e la possibilità di permutare il proprio usato.

L’iniziativa per l’Italia

Questa iniziativa si distingue nel panorama italiano per la sua completezza: l’offerta include veicoli con diverse motorizzazioni, dai tradizionali motori a combustione interna ai moderni ibridi plug-in, fino ai modelli completamente elettrici. Tale varietà riflette l’approccio multi-solution del costruttore nipponico, che punta a soddisfare ogni esigenza di mobilità sostenibile.

L’obiettivo è chiaro: compensare l’assenza di incentivi governativi per il 2025, offrendo soluzioni concrete e vantaggiose per chi cerca una nuova auto. La promozione, valida fino al 31 marzo 2025, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera combinare vantaggi economici immediati con la qualità e l’affidabilità tipiche del marchio giapponese.