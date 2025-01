Mazda ha presentato la nuova evoluzione della Mazda CX-60, un SUV premium che punta a ridefinire gli standard del segmento grazie a prestazioni migliorate, interni raffinati e una tecnologia avanzata. Disponibile nei concessionari italiani a partire da marzo 2025, la nuova CX-60 si inserisce come ulteriore pilastro nella gamma SUV del marchio giapponese, affiancandosi alla recente Mazda CX-80.

Regina del comfort

La nuova Mazda CX-60 2025 introduce una guida più fluida e confortevole grazie a sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e una configurazione multilink al posteriore. Con molle posteriori più morbide e ammortizzatori ottimizzati, il modello garantisce stabilità e comfort. Inoltre, i sistemi di stabilità ricalibrati migliorano la maneggevolezza complessiva, offrendo l’inconfondibile esperienza di guida Jinba Ittai, che rappresenta l’armonia perfetta tra veicolo e conducente.

All’interno, la versione di punta Homura offre un abitacolo aggiornato con sedili in pelle Nappa nera e dettagli esclusivi in similpelle Cordovan su plancia, tunnel centrale e portiere. Il design premium è completato da un cielo abitacolo in colore nero. Per quanto riguarda l’estetica esterna, la gamma colori si arricchisce con l’elegante tonalità Zircon Sand Metallic.

Mazda CX-60: i motori

Sotto il cofano, la nuova Mazda CX-60 offre una gamma di motori ibridi che include il motore Plug-In Hybrid e-Skyactiv G PHEV da 327 CV con 500 Nm di coppia massima, e due varianti del motore ibrido diesel e-Skyactiv D: una da 200 CV con 450 Nm di coppia e una da 249 CV con 550 Nm di coppia, quest’ultima abbinata alla trazione integrale i-Activ AWD. Tutte le motorizzazioni sono dotate di tecnologia Mazda M Hybrid 48V e trasmissione automatica a 8 rapporti, rispettando le normative Euro 6e e General Safety Regulation.

Il design della nuova CX-60 continua a incarnare l’essenza dello stile Mazda, con materiali di alta qualità come legno d’acero, pelle Nappa e tessuti giapponesi che esaltano la maestria artigianale del marchio. Inoltre, due nuove versioni di punta, Homura Plus e Takumi Plus, arricchiscono l’offerta con dotazioni complete e un rapporto qualità-prezzo competitivo.

Il listino prezzi parte da 53.850 € per la versione Prime Line con motorizzazione e-Skyactiv D 200 CV, fino a 71.550 € per la versione Takumi Plus con motorizzazione e-Skyactiv D 249 CV. Gli interessati possono configurare e ordinare la nuova CX-60 direttamente sul sito ufficiale Mazda, dove sono disponibili anche offerte promozionali per gli ultimi modelli in stock del modello precedente, con prezzi a partire da 44.870 €.