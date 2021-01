Mazda 3: ecco la nuova gamma Model Year 2021

Il prossimo mese di febbraio, sul mercato italiano debutterà la nuova gamma Model Year 2021 della Mazda 3, in vendita al prezzo base di 24.100 euro. Oltre agli allestimenti Evolve, Executive, Exceed ed Exclusive, sarà prevista anche la versione speciale 100th Anniversary, riconoscibile per la tinta Snowflake White Pearl della carrozzeria, gli interni in pelle di colore Burgundy Red, i poggiatesta anteriori con il logo goffrato, i badge specifici e il coprimozzo delle ruote con il logo dedicato.

Tra le novità della nuova Mazda 3 Model Year 2021 figura l’aggiornato motore a benzina 2.0 Skyactiv-X da 186 CV di potenza e 240 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio manuale a sei marce, consente di percorrere 100 km con il consumo medio di 4,7 litri di carburante ed emettere 120 g/km di CO2. Inoltre, il suddetto propulsore è disponibile anche con il cambio automatico Skyactiv-Drive a sei rapporti, nonché con la trazione integrale AWD.

La nuova gamma Model Year 2021 della compatta Mazda 3 comprende anche l’altra unità 2.0 Skyactiv-G a benzina nelle declinazioni da 122 CV e 150 CV, quest’ultima abbinata anche al cambio automatico Skyactiv-Drive che figura tra gli optional. Entrambe le motorizzazioni sono proposte nella configurazione M Hybrid a propulsione ibrida ‘mild hybrid’, in quanto caratterizzate anche dai lettering e-Skyactiv-G ed e-Skyactiv-X.