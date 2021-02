Max Verstappen apre il suo garage personale

Nei giorni scorsi si è parlato moltissimo di Sebastian Vettel e della sua decisione di dar via gran parte delle supercar che facevano parte del suo personalissimo garage. Il 33enne tedesco, quattro volte iridato della F1 ha negli anni accumulato alcune fuori serie dall’altissimo valore collezionistico, ma non è l’unico pilota ad avere una passione per i garage di lusso. Il più giovane olandese, Max Verstappen, 23enne driver della Red Bull ha messo già da parte alcune auto davvero interessanti. Il brillante pilota del Team di Milton Keynes ha svelato quali sono le sue quattro ruote che possiede nel box di casa.

Max Verstappen e la Ferrari, due mondi lontani e distanti, viste le scintille tra i due in pista e fuori. Tuttavia l’olandese lo scorso anno ha deciso di acquistare l’esclusiva Ferrari Monza SP2, una supercar dal motore V12 da 6.500 cc di cilindrata e 850 cavalli di potenza. Le prestazioni? L’accelerazione da 0 a 100 km/h si registra in meno di 3 secondi. Un’auto che è riuscita a conquistare altre celebri personalità come Zlatan Ibrahimovic e Gordon Ramsay. Un’altra primizia è la Renault R.S.01 una fuori serie della Losanga con motore V6 biturbo a 24 valvole da 3.800 cc, e 550 cv. La sportiva francese si spinge fino a 300 km/h di velocità massima e ha un valore di circa 400.000 euro.

Dopo la sua prima vittoria, nel celebre GP di Spagna del 2016 in cui divenne il più giovane pilota a vincere una gara di F1, l’olandese festeggiò con l’acquisto di una Porsche 911 GT3, la più cattiva delle auto di Zuffenhausen. Aston Martin è stata molto tempo una partnership importante per Red Bull e questo ha permesso al giovane pilota orange di mettersi nel box varie vetture del Brand britannico, l’ultima delle quali è la DBS Superleggera con motore V12 e 725 cavalli di potenza. Dulcis in fundo, un’altra vettura di Casa Renault è tra le predilette di Max Verstappen è la Clio, un’auto comune e semplice con la quale ha fatto l’esame per prendere la patente, quando era già un astro nascente della F1.