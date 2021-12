Maserati MC20 Spyder: le prime foto spia ufficiali

Ecco le prime foto spia ufficiali dell’inedita Maserati MC20 Spyder, ovvero la variante roadster per la nuova supercar della Casa del Tridente. Il primo prototipo, denominato “Fist of its Kind”, è stato assemblato presso lo storico impianto di Modena ed ha dato il via ai test di collaudo.

Sempre leggerissima

Esteticamente, il prototipo della nuova Maserati MC20 Spyder è riconoscibile non solo per la carrozzeria ‘open air’, ma anche per il “gioco di nuvole” scelto come tema del camouflage. Rispetto alla variante coupé, il telaio sarà irrigidito per l’assenza del tetto, ma la vettura potrà sempre contare sulla leggerezza della fibra di carbonio, nonché degli altri materiali compositi.

630 CV di potenza

Come la configurazione coupé, anche la prossima Maserati MC20 Spyder sarà equipaggiata con il nuovo motore a benzina Nettuno 3.0 V6 biturbo da 630 CV di potenza. Inoltre, è stata confermato anche il debutto della futura versione Folgore a propulsione elettrica.