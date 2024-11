Maserati Grecale Alba: un SUV esclusivo per il mercato italiano

La nuova Maserati Grecale Alba segna un altro capitolo di eccellenza per la casa del Tridente. Questa serie speciale, pensata esclusivamente per il mercato italiano, è un’edizione limitata che combina il design sofisticato, le migliori tecnologie e la potenza tipica del marchio. Equipaggiata con un motore 4 cilindri mild hybrid da 250 CV, la Grecale Alba unisce prestazioni straordinarie e consumi ottimizzati.

La Maserati Grecale Alba si distingue per un’estetica raffinata e moderna. La livrea Bianco Astro, accompagnata dalle opzioni Grigio Lava e Nero Tempesta, è impreziosita da dettagli esclusivi come il tetto panoramico nero e i cerchi Etere da 20 pollici. Ogni elemento di design è studiato per attrarre chi cerca un perfetto equilibrio tra sportività ed eleganza.

Tecnologia e comfort ai vertici della categoria

L’abitacolo della Maserati Grecale Alba offre un’esperienza di guida all’avanguardia. Dotata di fari Full LED Matrix adattivi, una Surround View Camera e il Tech Assistance Pack, garantisce il massimo in termini di sicurezza e comodità. Tra le dotazioni spiccano il caricatore wireless e l’Head-up Display, che si distingue per definizione e luminosità.

Cuore ibrido mild hybrid da 250 CV

Il cuore della Grecale Alba è il motore 4 cilindri 2.0 mild hybrid, capace di erogare 250 CV a 5.750 giri/min e una coppia massima di 450 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 6,3 secondi, con una velocità massima di 229 km/h. Il cambio automatico a otto rapporti, combinato con la trazione integrale e il differenziale posteriore aperto, assicura una guida fluida e dinamica.

Prezzo e disponibilità

Pensata per una clientela giovane e dinamica, la Maserati Grecale Alba è disponibile presso le concessionarie italiane con un prezzo di partenza di 92.300 euro. Questa edizione limitata rappresenta la sintesi perfetta tra innovazione, prestazioni e uno stile unico, incarnando il motto Maserati “everyday exceptional”.