La Maserati Biturbo, lanciata nel 1982, rappresentò una svolta per il marchio e per l’intero settore automobilistico italiano. Ideata sotto la guida di Alejandro De Tomaso, questa coupé compatta sfidò marchi affermati come Alfa Romeo e Lancia, affermandosi come un’icona di performance e stile. Il design aggressivo, concepito da Pierangelo Andreani, unito alle elevate prestazioni, ne fecero una vettura ambita dagli appassionati. Equipaggiata con un motore V6 con doppio turbocompressore e un’innovativa configurazione a tre valvole per cilindro, la Biturbo offriva un’accelerazione impareggiabile per la sua categoria, portando Maserati su un nuovo livello.

Uno degli aspetti distintivi della Biturbo era l’eleganza degli interni. Nel 1984, Maserati collaborò con Missoni per realizzare i sedili, esprimendo un lusso discreto e raffinato che abbracciava la tradizione artigianale italiana. Tuttavia, il modello Biturbo non si fermò qui. Nel 1989, Maserati celebrò il suo 75º anniversario con la Shamal, una versione potenziata e dal design rinnovato che incarnava l’essenza delle gran turismo italiane. Progettata da Marcello Gandini, questa vettura era dotata di un V8 biturbo da 3.217 cc capace di erogare 322 cavalli, permettendole di scattare da 0 a 100 km/h in appena 5,3 secondi. Le linee muscolose e il profilo aerodinamico ne facevano un capolavoro di design e ingegneria, con dettagli come i fari rettangolari ed ellissoidali che aggiungevano un tocco distintivo.

La produzione della Shamal si concluse nel 1995, dopo soli 369 esemplari, rendendola una delle Maserati più rare e desiderate. Oggi, questa leggenda automobilistica rivive grazie al progetto Restomod MA-01 Biturbo Shamal, avviato nel 2022 da Modena Automobili. Utilizzando una Maserati Biturbo Coupe del 1983 come base, il team ha aggiornato il veicolo per avvicinarlo alle specifiche della Shamal, mantenendo intatta l’essenza del modello originale, ma elevandone le prestazioni.

Il Restomod MA-01 Biturbo Shamal è dotato di un motore V6 Twin Turbo da 3.0 litri, che genera 500 cavalli e accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,0 secondi. La sospensione è stata rivista per una migliore maneggevolezza e stabilità, mentre i freni sono stati potenziati con pinze Brembo e dischi ventilati, per una frenata ottimale. Sul fronte estetico, Modena Automobili ha ridisegnato la carrozzeria, utilizzando acciaio e fibra di carbonio per alleggerire il veicolo. La griglia frontale ribassata, fari a LED integrati e prese d’aria ampliate danno alla vettura un look moderno e aggressivo.

Gli interni non sono da meno, con nuovi sedili Recaro completamente personalizzabili e un quadro strumenti digitale TFT, che unisce il fascino retrò degli anni ’90 a funzionalità moderne, incluso un avanzato sistema di infotainment. La produzione è limitata a soli 33 esemplari, ognuno realizzato a mano a Modena con ampie opzioni di personalizzazione. Le consegne sono previste entro 8-10 mesi dall’ordine, con un prezzo di partenza di 585.000 euro.

Con il completamento del prototipo programmato per il 2025, il progetto MA-01 Biturbo Shamal rappresenta un tributo all’eredità Maserati, fondendo passato e futuro in un capolavoro d’ingegneria e stile.