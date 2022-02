Maserati: arriva la serie speciale MC Edition

Il Tridente ha una lunga storia nel mondo delle competizioni sportive, un palmarès ricco e orgoglioso, che fa di Maserati un marchio vincente nel mondo delle corse. Per celebrare questo legame tra le vetture modenesi e la pista, è stata lanciata la serie speciale MC Edition: Maserati Corse. I veicoli che saranno destinatari di questo particolare trattamento sono quelli che sotto al cofano fanno pulsare il motore V8 e vogliono esaltare il concetto di “piacere di guida senza compromessi”, quindi parliamo di: Ghibli, Levante e Quattroporte. Un upgrade che coinvolgerà l’utente anche a livello estetico.

Il pacchetto speciale

L’obiettivo della serie speciale MC Edition è quello di esprimere prestazioni, piacere di guida e spirito competitivo, riallacciando il filo di una storia che è nata 96 anni fa con la Tipo 26, il primo modello a riportare il Tridente sul cofano. Quell’auto leggendaria vinse alla targa Florio nella classe 1500cc con Alfieri Maserati alla guida. La MC Edition vuole rinverdire quei fasti e lo vuole fare su veicoli come Ghibli, Levante e Quattroporte usando due esclusivi colori: Giallo Corse e Blu Vittoria.

Il giallo e il blu sono i colori di Modena, la città che è il cuore pulsante di Maserati. Il Giallo Corse è un colore tristrato con mica blu che interagisce con la luce in modo molto sofisticato, per ottenere un look aggressivo e altamente sportivo. Il Blu Vittoria è un colore tristrato opaco, profondo, impattante, nuovo e con un particolare effetto materico.

Massima esclusività

A completamento del pacchetto, la gamma MC Edition utilizza dei dettagli distintivi in Black Piano e un badge specifico sul parafango anteriore e sul montante B. Levante MC Edition adotta cerchi da 22’’, mentre Ghibli e Quattroporte cerchi da 21’’. Infine non mancano delle rifiniture dei cerchi in nero lucido e le pinze freno blu. Per un ambiente ancora più esclusivo ci sono il tetto apribile elettronico, il sistema audio surround Bowers & Wilkins e il pacchetto Driver Assistance. Al prezioso elenco vanno aggiunti degli elementi in fibra di carbonio blu, mentre sui sedili le cuciture sono gialle e blu lungo la pelle naturale Nero Pienofiore e si accostano agli inserti in Denim. Il poggiatesta è caratterizzato dal logo MC Edition e un badge dedicato occupa la parte centrale della consolle. Sarà disponibile a partire da febbraio 2022.