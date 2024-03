Marelli: ecco le nuove sospensioni senza olio ne ammortizzatori

Marelli, uno dei leader nell’innovazione nel settore automobilistico, ha svelato di recente una rivoluzionaria sospensione, la prima al mondo a non richiedere ammortizzatori né olio. Questo sistema all’avanguardia non solo offre un eccezionale comfort di guida, assorbendo le asperità della strada, ma è anche in grado di recuperare energia, segnando un importante passo avanti nell’ingegneria automobilistica.

Marelli svela la prima sospensione digitale al mondo

La sospensione elettromeccanica attiva di Marelli è composta da quattro attuatori elettrici collegati a un braccio della sospensione, eliminando la necessità di ammortizzatori tradizionali ma mantenendo la molla. Questi attuatori, dotati di piccoli motori elettrici, regolano costantemente l’angolo del braccio della sospensione in base ai dati forniti dall’unità di controllo. Quest’ultima analizza in tempo reale le forze e i parametri come l’accelerazione, la corsa delle sospensioni e l’angolo dello sterzo, permettendo a ciascun braccio di adattare la forza di smorzamento necessaria.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il sistema è in grado di recuperare l’energia attraverso una batteria da 48 volt, la stessa che alimenta i motori elettrici integrati negli attuatori. Quando il braccio articolato si muove, attiva il motore elettrico generando energia, simile a quella prodotta durante la frenata rigenerativa. Marelli assicura che questo sistema può recuperare fino all’80% dell’energia consumata, riducendo al minimo le perdite.

Questa innovazione non solo offre sospensioni adattive, ma riduce anche le oscillazioni in curva e il beccheggio durante accelerazione e frenata. Diversi produttori hanno già mostrato interesse nel sistema, conducendo prove tecniche per valutarne efficacia e impatto sul design. Gli attuatori elettrici sono discretamente posizionati sotto il veicolo, preservando l’estetica degli interni.

Con aziende del calibro di Nissan, il gruppo Volkswagen, Mercedes e i marchi Stellantis già interessati, la sospensione elettromeccanica attiva di Marelli promette di rivoluzionare l’industria automobilistica, offrendo un’esperienza di guida senza precedenti e aprendo la strada a una nuova era di innovazione nel settore.