Mansory Pugnator: la Ferrari Purosangue diventa più potente e lussuosa

Mansory ha rivoluzionato la Ferrari Purosangue, dando vita a una versione ancora più esclusiva e potente chiamata “Mansory Pugnator“. Questo capolavoro di ingegneria automobilistica si distingue per il suo design aggressivo, arricchito da una verniciatura speciale e numerosi dettagli in fibra di carbonio, esaltando ulteriormente il carattere sportivo della già straordinaria Purosangue.

Ancora più cattiva con 755 CV

Sotto il cofano, il motore V12 della Ferrari è stato potenziato, portando la potenza a 755 CV e 730 Nm di coppia. Questi numeri impressionanti sono stati raggiunti grazie a modifiche alla centralina e all’adozione di un nuovo sistema di scarico sportivo, che non solo migliora le prestazioni, ma offre anche un suono più aggressivo e distintivo. Il risultato è un veicolo che combina prestazioni mozzafiato con un’estetica audace e inconfondibile.

Il design della Mansory Pugnator è un vero spettacolo per gli occhi. La carrozzeria è stata completamente rivisitata con l’aggiunta di elementi in carbonio forgiato e una speciale verniciatura nel colore “Vermillion”, che la rende immediatamente riconoscibile. La parte frontale è stata ridisegnata per includere prese d’aria più ampie e un paraurti in fibra di carbonio, migliorando così il raffreddamento del motore e l’aerodinamica complessiva. Sul retro, un nuovo spoiler a due pezzi e un paraurti in fibra di carbonio completano il look aggressivo della vettura.

Ma non è solo l’esterno della Mansory Pugnator a impressionare. Anche gli interni sono stati oggetto di un’attenzione maniacale ai dettagli. Come è consuetudine per Mansory, ogni aspetto dell’abitacolo è personalizzabile, permettendo agli acquirenti di scegliere tra una vasta gamma di materiali e finiture. Pelle pregiata, fibra di carbonio e alluminio dominano l’interno, con dettagli come il volante sportivo in carbonio dotato di luci integrate per il cambio marcia, cinture di sicurezza con il logo Mansory e pedali in alluminio che aggiungono un tocco di esclusività.

Mansory Pugnator, potenza e lusso

La Mansory Pugnator non è solo un esercizio di stile, ma una vera e propria dichiarazione di potenza e lusso. Con 755 CV sotto il cofano e un design che non passa inosservato, questa vettura rappresenta il massimo dell’esclusività nel mondo dell’automobile. La Ferrari Purosangue, già rivoluzionaria di per sé, trova in questa versione estrema una nuova dimensione, offrendo ai suoi proprietari un’esperienza di guida unica, che unisce prestazioni da pista a comfort e lusso senza pari.