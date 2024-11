La Maextro S800 segna l’ingresso della joint venture tra Huawei e JAC nel segmento delle limousine di lusso. Presentata in Cina, questa berlina punta a rivaleggiare con marchi iconici come Rolls-Royce, Bentley e Maybach, ma con una carta vincente: un prezzo competitivo.

Design: tra classico e innovazione

Lunga circa 5,5 metri, la S800 combina proporzioni eleganti e dettagli raffinati. Il cofano allungato, la linea del tetto arcuata e i cerchi dal design che richiama Rolls-Royce le conferiscono un aspetto aristocratico. La presa d’aria cromata sul paraurti richiama lo stile Bentley, mentre il trattamento bicolore esterno strizza l’occhio a Maybach. Tuttavia, elementi distintivi come le maniglie delle portiere e una firma luminosa a LED esclusiva rendono il modello unico.

Maextro S800, spazio e comfort al top

Gli interni, ancora avvolti dal mistero, promettono un’esperienza di lusso senza compromessi. Con un passo di 3.370 mm, l’abitacolo offre spazio generoso per i passeggeri, arricchito da un tetto panoramico e materiali pregiati. I sedili posteriori, probabilmente configurati per quattro posti, sottolineano la vocazione esclusiva del modello.

Tecnologia Huawei al servizio del lusso

Essendo frutto della collaborazione con Huawei, la Maextro S800 integra tecnologie all’avanguardia. Si prevede un sistema di intelligenza artificiale che supporta la guida autonoma di livello 3, rendendo ogni viaggio non solo confortevole, ma anche futuristico.

Prezzo e lancio

Le specifiche tecniche del motore, probabilmente elettrico, saranno svelate più vicino al debutto previsto per la primavera del 2025. Il prezzo di partenza, stimato intorno ai 138.000 euro, posiziona la S800 come una valida alternativa alle rivali europee, offrendo lusso e innovazione a un costo inferiore. La Maextro S800 rappresenta un passo audace per il mercato automobilistico cinese, sfidando i colossi del lusso con una proposta sofisticata, tecnologicamente avanzata e competitiva. Sarà questa limousine il nuovo volto del lusso globale? Il 2025 ci darà la risposta.