Lucid Air: la vettura elettrica prende fuoco mentre è ferma in un parcheggio dopo un test

Lucid Air è una delle vetture elettriche più famose tra quelle lanciate sul mercato dalla casa automobilistica americana specializzata in auto a zero emissioni. Anche questa auto purtroppo da qualche giorno è entrata a far parte dell’elenco delle auto elettriche che di recente per un qualche motivo hanno preso fuoco. Un esemplare di questo modello infatti è stato protagonista di un incendio mentre era parcheggiata in strada durante un evento dimostrativo subito dopo aver effettuato un test drive.

Una Lucid Air prende fuoco dopo un test drive: indagini in corso

Il fatto che ha coinvolto questa Lucid Air è avvenuto in Florida nella città di Longwood lo scorso sabato 10 giugno. Le immagini sono state pubblicate sul web da un utente di Reddit e hanno immediatamente fatto il giro del mondo. Guardando le foto si vedono i maggiori danni nella parte anteriore del veicolo e cioè quella dove sono collocate le batterie. Tuttavia Lucid Motors che sta svolgendo le indagini sull’incendio che però non si sono ancora concluse, esclude che il fuoco possa essere stato causato da un surriscaldamento delle batterie.

Questo è l’ennesimo caso di incendio di un’auto elettrica. Ovviamente le polemiche in questi casi si sprecano. Chi è contrario alle auto elettriche mette in evidenza la loro pericolosità, viceversa gli estimatori evidenziano come gli incendi di BEV siano molto più rari rispetto a quelli delle auto a combsutione. Fortunatamente, l’incendio è stato rapidamente contenuto. Nell’incidente nessuno è rimasto ferito, ad eccezione dell’auto elettrica. Questa al momento sembra essere la cosa più importante.