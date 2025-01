Liguria: stop all'esenzione bollo auto per veicoli ibridi

La Regione Liguria ha scelto di non rinnovare l’esenzione bollo auto per i veicoli ibridi di nuova immatricolazione, una misura introdotta nel 2016 che aveva favorito la diffusione di mezzi a basso impatto ambientale. L’annuncio, fatto dall’assessore Giacomo Giampedrone, pone fine a un’agevolazione che aveva portato a un incremento del 1.600% di veicoli ibridi in circolazione, passati da 550 a 15.487 unità negli ultimi anni.

Liguria: stop all’esenzione bollo per le ibride

“In tutte le Regioni queste sono misure una tantum, non certo per sempre – ha spiegato Giampedrone –. Questo strumento ha avuto un impatto significativo, ma la perdita di gettito era diventata rilevante, pari a circa 3,9 milioni di euro all’anno. Per questo, considerati i vincoli di bilancio, si è deciso di non replicare l’esenzione a partire dal 2024”. Già ridotta nel 2023 da cinque a tre anni, la misura è stata quindi definitivamente abbandonata, suscitando critiche da parte dell’opposizione.

Secondo Armando Sanna (Pd), la mancata proroga dell’agevolazione potrebbe rallentare il processo di decarbonizzazione del parco auto regionale. “Numerose altre Regioni italiane hanno prorogato o ampliato analoghe incentivi auto per i veicoli a ridotto impatto ambientale, includendo sia ibridi che full-electric”, ha sottolineato Sanna, avvertendo che la decisione della Liguria rischia di frenare l’adozione di tecnologie più sostenibili.

Una manovra che fa discutere

La scelta ha generato opinioni contrastanti tra gli automobilisti e gli esperti del settore. Da un lato, si riconosce l’efficacia della misura nel promuovere i veicoli ibridi, dall’altro, emerge la necessità di bilanciare incentivi e sostenibilità economica per le casse regionali. Gli automobilisti che hanno immatricolato un veicolo ibrido nel 2023 potranno comunque usufruire dell’esenzione fino alla fine dell’anno, ma per i mezzi immatricolati dal 2024 la tassa sarà già dovuta.

Nonostante la fine dell’esenzione bollo auto, restano attivi altri incentivi, come quelli promossi dal Comune di Genova a fine 2022. Tra questi, un bonus di 6mila euro per chi acquista un veicolo ibrido Euro 6 rottamando un mezzo inquinante. Tuttavia, queste misure hanno avuto una scarsa adesione: l’85% delle risorse stanziate è rimasto inutilizzato, evidenziando la necessità di una maggiore sensibilizzazione e comunicazione verso i cittadini.