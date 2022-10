Lexus UX 300e 2023: gli aggiornamenti della gamma

La Lexus UX verrà sempre ricordata per essere stata la prima elettrica della casa premium di Toyota. Il SUV compatto che, nel 2021, ha inaugurato la sua prima unità 100% elettrica. Neanche due anni dopo il lancio ufficiale del modello, i giapponesi hanno appena apportato un notevole miglioramento tecnico. La Lexus UX 300e 2023 riceve il suo primo importante miglioramento, principalmente incentrato sull’aumento dell’autonomia e sull’introduzione di nuovi elementi tecnologici.

Lexus UX 300e 2023: stesso aspetto e dimensioni

L’UX 300e è stato uno dei primi SUV della sua categoria a offrire una meccanica 100% elettrica. Oggi il mercato ha modelli più simili come la Mercedes EQA e la Volvo XC40 Recharge, entrambe simili per caratteristiche, dimensioni e prezzo. La nuova versione non modifica le dimensioni già note, rimanendo a 4,49 metri di lunghezza, 1,84 di larghezza e 1,54 di altezza con un passo di 2,64 metri, che si traduce in una cabina per cinque passeggeri con un volume minimo di carico di 367 litri.

Nuove tonalità dentro e fuori

A livello estetico non ci sono grosse differenze rispetto alla versione fino ad ora presente nelle concessionarie. Il nuovo dettaglio più significativo è un’opzione di colore chiamata Sonic Platinum. All’interno, a livello visivo, il risultato è praticamente identico. Le opzioni di rivestimento sono migliorate con nuove tonalità per l’abitacolo. Da segnalare la presenza di nuovi schermi multimediali più grandi, che vanno da 7 o 10 pollici, e arrivano fino a 8 o 12,3 pollici al massimo.

Lexus UX 300e 2023: nuovo sistema operativo

Dietro questi schermi si nasconde il sistema operativo di nuova generazione di Lexus che migliora l’esperienza dell’utente. Migliora anche la connettività, ora includendo Android Auto wireless e Apple CarPlay. L’incorporazione di un controllo vocale che risponde al comando: “Hey Lexus“. Attraverso di essa possiamo gestire varie funzioni dell’auto, come la temperatura, indicare la destinazione al browser o effettuare telefonate. I livelli di dotazione non cambiano, mantenendo le consuete finiture: Eco, Business, Executive e Luxury.

Batteria più potente per la Lexus UX 300e 2023

La grande novità rispetto all’edizione 2023 della Lexus UX 300e si concentra sull’autonomia e sulle prestazioni. Finora, l’UX 300e offriva 315 chilometri di autonomia omologata e una batteria da 54,3 kWh. La nuova batteria agli ioni di litio con 72,8 kWh di capacità netta riesce ad aumentare l’autonomia del 40%, raggiungendo una nuova autonomia massima omologata di 450 chilometri. I vantaggi non cambiano, rimangono infatti i 204 cavalli e 300 Nm di coppia. Le consegne partiranno dal prossimo maggio 2023, e non sarà fino ad allora che conosceremo i prezzi di vendita, anche se tutti si aspettano un piccolo aumento.