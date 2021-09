Lexus RC F M.Y. 2021 e RC F Fuji Speedway Edition: al debutto negli USA

Lexus ha svelato il suo lato più sportivo in occasione della presentazione della Lexus RC F model year 2022, accompagnata dalla versione speciale RC F Fuji Speedway Edition.

Lexus RC F 2021

Entrambe le RC F montano nuovi cerchi in lega da 19 pollici, avvolti da pneumatici Michelin Pilot Sport 4S che misurano all’anteriore 255/35Z R19 e al posteriore 275/35Z R19. Sotto il cofano batte un poderoso V8 aspirato da 5.0 litri che eroga 479 CV e 535 Nm di coppia massima, scaricati sull’asse posteriore e gestiti da un cambio automatico a 8 velocità e da un differenziale a slittamento limitato

Lexus RC F Fuji Speedway Edition

La RC F Fuji Speedway Edition prende il nome dalla celebre pista giapponese dove vengono sviluppate alcune delle sportive più iconiche del Sol Levante, mentre la sua produzione prevede 60 esemplari quest’anno e 50 nel 2022. La vettura viene proposta esclusivamente con la livrea color Electric Surge, abbinata a cofano, tetto e spoiler posteriore in fibra di carbonio a vista.

La Speedway Edition può contare su un impianto frenante carbo-ceramico firmato Brembo e su un impianto di scarico sportivo in titanio. Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 96 km/h in soli 3,96 secondi e di una velocità massima pari a 270 km/h. La Lexus RC F 2022 “standard”, per il medesimo scatto invece impiega 2 decimi di secondo in più. All’interno dell’abitacolo della versione speciale troviamo numerose personalizzazioni, a partire dai nuovi sedili ad alto contenimento rivestiti in Alcantara nera e blu, non mancano inoltre dettagli blu in fibra di carbonio, inserti in Alcantara sul volante e sul pomello del cambio, senza dimenticare le soglie sottoporta con logo F e il badge con la numerazione della vettura.

Dal punto di vista della tecnologia, spicca l’infotainment con schermo “touch” da 10.3 pollici, l’impianto audio premium Mark Levinson con 17 diffusori e 835 W di potenza (optional), compatibile con Android Auto e Amazon Alexa. Infine, l’avviamento del propulsore può essere effettuato utilizzando uno smartwatch.

Pacchetto carbon

La RC F M.Y. 2021 può essere ulteriormente personalizzata con il pacchetto Carbon che aggiunge numerosi componenti in fibra di carbonio, come ad esempio tetto, paraurti posteriore, spoiler anteriore, modanatura inferiore della portiera e alettone retrattile. Non mancano inoltre i cerchi da 19 pollici con finitura nera opaca. Il carbonio viene utilizzato anche per impreziosire gli interni, inoltre completano la dotazione sedili anteriori e volante e il sistema Intuitive Parking Assist. La Lexus RC F 2022 verrà distribuita negli Stati Uniti da questo mese, anche se i listini non sono stati diffusi.