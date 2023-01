Lexus LX 600 by Liberty Walk, cura al carbonio

La Lexus LX 600 è un SUV di lusso dalle dimensioni “full-size” distribuito dal brand premium del Gruppo Toyota in molti paesi del mondo, ma non in Italia, inoltre risulta particolarmente apprezzato sul mercato degli Stati Uniti. Se pensate che questo lussuoso ed enorme salotto su ruote possa essere fin troppo “composto” dovete dare uno sguardo all’inedito kit di preparazione estetica realizzato dal tuner Liberty Walk, in grado di regalare al SUV Lexus una presenza scenica decisamente importante.

Lexus LX 600: kit estetico in carbonio

Il pacchetto estetico messo a punto dal preparatore nipponico comprende componenti di prim’ordine e a dir poco aggressivi come, ad esempio, il nuovo cofano realizzato in fibra di carbonio a vista che, in generale, mantiene la stessa forma di base del cofano di serie, ma aggiunge anche due nuove prese d’aria su entrambi i lati. Liberty Walk si è occupato anche di adottare passaruota allargati, sempre in fibra di carbonio, in grado di ospitare gli enormi pneumatici Yokohama che avvolgono cerchi in lega “AME” rifiniti in nero lucido.

Svelata al Salone di Tokyo

Questa speciale Lexus LX 600 di Liberty Walk verrà presentata ufficialmente sotto i riflettori del Salone di Tokyo, ma non è l’unica novità del tuner giapponese che solo pochi giorni fa ha svelato una stupefacente Ferrari F40, modificata con l’adozione di paraurti anteriore e posteriore rivisti, nuovi cerchi in lega e un’ala aerodinamica inedita.