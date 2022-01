TOYOTA GAZOO Racing svela la GR GT3 Concept e altre novità sportive al Salone di Tokyo 2022

E’ un periodo di fermento per la divisione sportiva TOYOTA GAZOO Racing (TGR) che in queste ore ha svelato una serie di succulenti novità sotto i riflettori del Salone di Tokyo 2022, tra cui spicca la nuova auto da corsa GR GT3 Concept. TGR sfrutta il know how tecnologico maturato nel mondo delle competizioni per sviluppare auto appositamente per il motorsport e non adattando al settore corse auto tradizionali destinate alla produzione in grande serie.

Toyota GR GT3 Concept

Dalle immagini a nostra disposizione è possibile apprezzare le linee aerodinamiche e slanciate della GR GT3 Concept che si presenta come una coupé dal carattere aggressivo che risulta accentuato da numerose e pronunciate appendici aerodinamiche, tra cui spicca una grande ala regolabile, istallata sulla coda della vettura. Il frontale risulta dominato da un enorme splitter, posizionato quasi raso terra e lambito da una grande presa d’aria. I gruppi ottici anteriori sfoggiano invece dei proiettori sdoppiati che si estendono fino ai grandi passaruota anteriori, chiamati ad ospitare delle feritoie supplementari. A proposito di fiancate, le pronunciate minigonne laterali sembrano inglobare gli scarichi sportivi, degni di nota anche i cerchi in lega dal grande diametro e con attacco monodado avvolti da pneumatici slick firmati Bridgestone. Oltre alla già citata ala aerodinamica, la vista posteriore si caratterizza per la firma luminosa a LED che si estende per tutta la larghezza della coda e per il vistoso estrattore d’aria, realizzato con ogni probabilità in fibra di carbonio.

Toyota GRMN Yaris

La GR Yaris, con i suoi 265 cavalli e la trazione integrale, ha riacceso la passione degli animi più sportivi. Ora però, TOYOTA GAZOO Racing è pronta a spingere ancora di più sull’acceleratore con la nuova e ancora più spinta GRMN Yaris, svelata in anteprima proprio in queste ore al Salone di Tokyo. Realizzata su richiesta di Aykio Toyoda, la nuova GRMN Yaris sarà realizzata in soli 500 esemplari, tutti riservati al mercato interno giapponese. Rispetto alla GR Yaris, il peso è stato ridotto di circa 20 kg, la larghezza complessiva è stata invece aumentata di 10 mm per ottimizzare l’aerodinamica, mentre un l’altezza del veicolo è stata ridotta di 10 mm per ottenere un baricentro più basso. Il motore tre cilindri turbo non ha invece subito modifiche. I futuri fortunati clienti giapponesi della GRMN Yaris verranno selezionati tramite una sorta di lotteria di prenotazione organizzata direttamente da Toyota. L’aspetto della vettura risulta ancora più aggressivo grazie alla presenza del cofano in carbonio, proprio come il tetto, a cui si aggiungono l’alettone posteriore e i cerchi BBS da 18 pollici che lasciano intravedere l’impianto frenante maggiorato. 50 esemplari della GRMN Yaris avranno invece il “Circuit Package” che porta in dote una tinta opaca color acciaio, mentre in opzione sarà disponibile il “Rally Package” per la guida sullo sterrato.

Toyota bZ4X GR Sport

Tra le novità targate TOYOTA GAZOO Racing svelate nella capitale giapponese troviamo anche la nuova Toyota bZ4X GR Sport. Quest’ultima si presenta come un prototipo basato sulla recente crossover elettrica bZ4X, caratterizzato da un marcato animo racing, come sottolineato dall’uso di pneumatici ad alte prestazioni, sedili ad alto contenimento e dettagli matte black che impreziosiscono la carrozzeria.