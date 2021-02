Lexus LC F: in arrivo una versione estrema?

Stando a quanto riportato dalla testata giapponese Best Cars, la supercar Lexus LC sarà presto disponibile nella sportiva declinazione F con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 670 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima, per competere direttamente con le tedesche Mercedes-AMG GT e BMW M8.

La nuova Lexus LC F potrebbe essere presentata in autunno, precisamente nel mese di novembre. La commercializzazione, invece, partirà nel corso nel 2022 e non è ancora chiaro se la vettura sarà disponibile anche sul mercato europeo. Contemporaneamente sarà svelata anche la nuova Lexus IS F, con il propulsore a benzina 5.0 V8 aspirato da 481 CV di potenza e 535 Nm di coppia massima.

La suddetta motorizzazione della nuova Lexus LC F sarà condivisa con l’ammiraglia LS F, futura concorrente delle berline sportive Mercedes-AMG GT4 e BMW M8 Gran Coupé, nonché con la grande SUV coupé LF – da 525 centimetri di lunghezza – che rappresenterà la versione di serie della concept car LF-1 Limitless esposta al Salone di Detroit del 2018.